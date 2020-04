Coronavirus: le second tour des municipales "sûrement après l'été" (Gourault)

"Le réalisme conduit" à ce que la second tour des élections municipales ait lieu "sûrement après l'été", et non le 21 juin, comme envisagé un temps, a annoncé dimanche la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault.

"Nous pensons qu'il sera difficile de tenir les élections au mois de juin", a expliqué sur France 3 la ministre.

"Vous avez vu que l'AMF [Association des maires de France] demande à ce que ça soit fin septembre, alors je ne sais pas si ça sera fin septembre ou octobre mais en tout cas le réalisme conduit à ce que ça sera sûrement après l'été", a-t-elle précisé.

"Avant, il y aura la mise en place des conseils municipaux des 30.000 communes où ils ont été élus au 1er tour qui se fera avant l'été", "au mois de juin et même si c'était possible un peu avant", a ajouté la ministre de la Cohésion des territoires.

Le président de l'Association des maires de France, François Baroin, a exprimé vendredi son souhait que le second tour des élections municipales puisse se tenir "dans la deuxième quinzaine de septembre".

Le second tour des municipales, prévu le 22 mars, a été reporté au lendemain du premier tour en raison de la crise du coronavirus. La date du report doit être fixée en fonction d'un rapport scientifique sur la situation sanitaire qui doit être remis le 23 mai au gouvernement.

Début avril, le Premier ministre Edouard Philippe avait évoqué un décalage "peut-être en octobre", même si l'hypothèse d'un vote le 21 juin n'était pas totalement écartée.

"J'ai quelques doutes" sur la tenue du second tour en juin "car si une partie de la population était encore confinée", la concomitance avec ce scrutin serait "contradictoire", a jugé dimanche le président du Modem François Bayrou, lors du grand jury RTL/Le Figaro/LCI.

"Je ne suis pas sûr que septembre soit la meilleure date, pour une raison simple, c'est que nous serons dans une situation de grave crise économique et ce sera l'urgence du moment", a réagi la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen sur France 3.

La députée du Pas-de-Calais préférerait que les municipales aient lieu "peut-être un peu plus tard, peut-être au mois de mars (2021) avec les départementales" avant les régionales au mois de juin.