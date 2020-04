Coronavirus: le tournoi WTA de Montréal menacé

L'organisation du tournoi WTA de Montréal, programmé du 10 au 16 août, est menacée après la demande du gouvernement de Québec de suspendre tous les événements sportifs et culturels jusqu'au 31 août pour cause de pandémie de coronavirus.

La Fédération canadienne de tennis (Tennis Canada) "évalue actuellement les conséquences de cette annonce en discutant des différentes options avec la WTA concernant le report de la (compétition)", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L'ATP et la WTA ont suspendu les circuits de tennis masculin et féminin jusqu'au 13 juillet en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Alors que le tournoi de Wimbledon a été annulé, une première depuis la Seconde guerre mondiale, celui de Roland-Garros a été reporté à septembre-octobre.

"Nous comprenons la décision du gouvernement du Québec qui doit tenir compte de la santé et de la sécurité de la population québécoise", a déclaré le directeur de la Coupe Rogers à Montréal, Eugène Lapierre.

"Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d'assurer la sécurité et le bien-être de nos joueurs, fans, bénévoles, partenaires et employés, et nos décisions en tiendront donc compte", a-t-il ajouté en espérant pouvoir faire une annonce samedi à propos de l'édition 2020.

Le Masters 1000 du Canada, disputé à Toronto aux mêmes dates, n'est lui pas concerné par cette décision.