Coronavirus: les cloches des églises sonnent pour les soignants

Les cloches des églises catholiques de France ont sonné mercredi soir pendant dix minutes et des bougies ont été allumées aux fenêtres par des fidèles, en signe de "communion de pensée" avec les personnels soignants et les malades.

Dans un message adressé "à tous les catholiques et nos concitoyens", le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, avait souhaité plus tôt que les cloches sonnent "comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la Libération par exemple".

"Aujourd'hui, c'est l'Annonciation et les églises sont fermées", explique Cécile, une fidèle à l'AFP. Pour les catholiques, le 25 mars est le jour de l'annonce faite à la Marie de sa maternité, 9 mois avant Noël.

De confession catholique, elle a allumé une bougie sur son balcon dans l'est de Paris, pour montrer "notre solidarité, notre soutien et notre remerciement à toutes les personnes qui sont en train de risquer leur vie pour que le monde s'en sorte", témoigne-t-elle.

"La lumière montre le chemin dans cette période sombre que nous vivons", ajoute-t-elle.

La Conférence des évêques avait également appelé chacun, quelle que soit ses convictions, à déposer une bougie sur sa fenêtre, "une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays".

Dans un communiqué, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a assuré "de sa solidarité fraternelle".

Par ailleurs, la grande mosquée de Lyon a été illuminée en début de soirée et l'appel à la prière du Maghreb dit du haut de son minaret, pour soutenir le service public et les hôpitaux.