Coronavirus: les courses de ski alpin de Wengen en partie reprises à Kitzbühel

Alors que la station de Wengen (Suisse) ne peut organiser sa Coupe du monde de ski alpin prévue ce week-end à cause du Covid-19, deux courses sur trois sont reprises par la prestigieuse station de Kitzbühel (Autriche), ont annoncé lundi les organisateurs.

"Après une nouvelle analyse de la situation actuelle du Covid-19 à Wengen, le canton de Berne a pris la décision d'annuler les courses du Lauberhorn", écrit dans un communiqué l'organisation suisse, qui devait préparer deux descentes et un slalom.

"Les autorités du canton ont déterminé, après une évaluation détaillée, qu'il n'(était) pas possible de prendre toutes les précautions afin que les athlètes et leurs staffs soient suffisamment protégés dans des zones séparées", précise la Fédération internationale de ski (FIS), qui avait pourtant confirmé dimanche la tenue des courses.

La station autrichienne de Kitzbühel, lieu mythique de la Coupe du monde masculine, chamboule son propre programme pour reprendre deux des courses prévues (le slalom et une descente), a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS) quelques minutes plus tard.

Kitzbühel, qui devait organiser une descente, un super-G et un slalom la semaine prochaine, accueillera finalement deux slaloms dès samedi et dimanche, avant deux descentes les vendredi 22 et samedi 23 janvier, puis un super-G le dimanche 24.

La Coupe du monde de ski voit ainsi une deuxième étape de sa saison annulée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, après les compétitions féminines de Yanqing (Chine), sur le site des Jeux olympiques d'hiver 2022, reprises en Italie en février.

Après avoir vu la fin de saison dernière amputée par le Covid-19, le ski alpin mondial a aménagé son calendrier cette saison et organise ses courses à huis clos.

"La saison est très difficile. Mais cette décision était nécessaire. Flexibilité et adaptation sont les mots clefs de cette saison depuis le départ", a réagi Markus Waldner, le directeur des courses masculines de la FIS.

Le Français Alexis Pinturault est en tête du classement général, 129 points devant le tenant du titre norvégien Aleksander Aamodt Kilde.