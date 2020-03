Coronavirus : Les Espagnols, confinés, sont sortis aux fenêtres pour applaudir les personnels soignants

" Aplauso Sanitario ! "

GRACIAS a todos los que nos cuidan. Tenemos una #sanidadpública ejemplar gracias a vosotros. Estáis en nuestros corazones. Sois lo mejor de esta crisis #coronavirusEspana pic.twitter.com/Fw1ZNChDOT — Ana Alonso (@alonsay) March 14, 2020

Así ha sido el multitudinario aplausos que se ha oído esta noche en muchas ciudades españolas en agradecimiento al personal sanitario y al resto de profesionales que están luchando contra el coronavirus https://t.co/ywyiOfZo5p pic.twitter.com/9IbBbf92x1 — EL PAÍS (@el_pais) March 15, 2020

Gracias por ese #AplausoSanitario !

Contra el virus, solidaridad y humanidad a tope.#Coronavirus pic.twitter.com/Zxmt7hGyfr — Filaxia, Ana Filaxia #QuédateEnCasa (@Ana_Filaxia) March 15, 2020

Le message est parti d'un groupe de Madrilènes sur de réseaux sociaux. Il faut rendre hommage aux personnels soignants qui luttent contre l'épidémie dans les hôpitaux. Leur donner du courage ! Le mot d'ordre, "Aplauso Sanitario" : "Applaudissement pour les personnels de santé", sous forme de hashtag a été repris par des dizaines de milliers de personnes dans les principales villes d'Espagne vers 22H, ce samedi 14 mars.Les applaudissement se sont manifestés dans une ville de Madrid complètement cloitrée et plongée dans le silence pour être rapidement partagés sur les réseaux sociaux."Merci à tous ceux qui prennent soin de nous. Nous jouissons d'une santé publique exemplaire grâce à vous. vous êtes dans nos coeurs", écrit cette Madrilène.Cette opération a été reprise par d'autres médias du pays comme le quotidien El Pais.Ce soutien affiché pour les personnels de santé en Espagne intervient au moment où le système de santé essaie de se remettre des coupes budgétaires sévères de ces dernieres années. Entre 2012 et 2014, plus de 20 000 postes ont été supprimés. Le délai d'attente moyen pour une opération atteint maintenant 98 jours.Les infirmiers et les médecins ont également répondu au soutien affiché dans la population en envoyant des vidéos de remerciements sur les réseaux sociaux, repris par la télévision espagnole publique. "Nous sommes un peuple uni", a-t-on pu lire sur les affiches des hôpitaux publics.Quelque 2.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Espagne et une centaine de personnes sont mortes, en 24 heures en Espagne, le pays le plus touché en Europe derrière l'Italie, ont annoncé ce dimanche les autorités.Selon le dernier bilan, un total de 7.753 cas ont été détectés tandis que 288 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays qui s'est mis à l'isolement quasi total pour tenter de freiner la propagation de la pandémie.