Coronavirus: les Grands Prix de F1 des Pays-Bas et d'Espagne reportés, Monaco annulé

Les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco qui devaient se disputer en mai ont été reportés pour les deux premiers et annulé pour le troisième, ont indiqué jeudi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Formula 1, le promoteur de la F1 ainsi que celui de la course monégasque.

"En raison du caractère évolutif de la situation sur le front du Covid-19 dans le monde, Formula 1, la FIA et les trois promoteurs (des Grand Prix) ont pris ces décisions pour assurer la santé et la sécurité du personnel, des participants au championnat et des fans qui reste notre premier souci", indique le communiqué.

L'Automobile Club de Monaco (ACM) a ensuite précisé que le Grand Prix disputé dans la principauté serait purement et simplement annulé, indiquant que "la situation n'(était) plus objectivement maitrisable".

Avec ces trois nouveaux changements, aucun des sept premiers Grand Prix de la saison de F1 ne se tiendra aux dates prévues, celui d'Australie, qui devait avoir lieu le 15 mars ayant été annulé, celui de Bahreïn le 22 mars reporté, tout comme ceux du Vietnam (5 avril) et de Chine (19 avril).

Le Grand Prix des Pays-Bas devait initialement se tenir le 3 mai sur le circuit de Zandvoort, faisant ainsi son retour au calendrier de la F1 après plusieurs années d'absence. Le GP d'Espagne devait lui avoir lieu sur le circuit de Montmelo près de Barcelone le 10 mai et celui de Monaco dans la principauté le 24 mai.

Selon le calendrier actuel, c'est donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou le 7 juin qui devrait ouvrir la saison.