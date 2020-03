Coronavirus : les instances du football français suspendent la Ligue 1 et la Ligue 2

Vers une reprise des championnats en juin ?

La Coupe de France reportée

Les Coupes d'Europe menacées

L'avenir de la Ligue des champions menacée ? AP

Le football français est donc rattrapé par la pandémie de coronavirus. La Ligue de football professionnel rejoint ce vendredi 13 mars ses voisins italiens et espagnols en se mettant en veille totale "jusqu'à nouvel ordre", et craint désormais de voir apparaître de premiers cas de virus dans ses rangs.Réunie vendredi en Conseil d'administration exceptionnel, la Ligue de football professionnel (LFP) a donc prononcé la suspension immédiate de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (1re et 2e divisions) "jusqu'à nouvel ordre". Le huis clos total, jusque-là mis en place jusqu'au 15 avril, n'a plus semblé suffisant aux présidents de clubs face aux inquiétudes grandissantes des entraîneurs et des joueurs."Continuer à jouer n'a pas de sens, les demi-mesures non plus. Les joueurs sont en contact direct les uns avec les autres, ils ne veulent plus jouer, et les entraîneurs le sentent. Tout le monde y serait allé en marche arrière", argumente Raymond Domenech, président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs."Le championnat, il vaut mieux qu'il se termine avec des spectateurs en mai ou en juin, plutôt qu'à huis clos avec une chance que cela ne dure pas à cause de joueurs potentiellement contaminés", insiste Bernard Caïazzo, président du syndicat Première Ligue représentant les clubs de l'élite.La finale de la Coupe de la Ligue, Paris SG - Lyon, est elle déjà reportée à une date à déterminer au mois de mai, tandis que la finale de la Coupe de France, PSG - Saint-Etienne, prévue le 25 avril, est suspendue à l'évolution de la situation sanitaire, fait-on savoir du côté de la FFF.Un soupçon d'incertitude plane encore sur l'annulation des matches de préparation de l'équipe de France en vue de l'Euro-2020, contre l'Ukraine et la Finlande, prévus les 27 et 31 mars à huis clos à Saint-Denis.Les Coupes d'Europe sont également menacées. L'UEFA a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions en annonçant vendredi le report de tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine en raison de la propagation du coronavirus.L'organe directeur du football européen doit réunir ses fédérations membres mardi par visioconférence pour évoquer le sort de ses compétitions phares, y compris l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet), de plus en plus menacé de report lui aussi.