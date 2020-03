Coronavirus : les Italiens confinés improvisent un concert depuis leur fenêtre

"Tout ira bien !"

Coronavirus, alle 18 l'Italia canta: "Affacciati alla finestra" è il flashmob musicale a distanza [aggiornamento delle 15:22] https://t.co/tzuSSbq66W — la Repubblica (@repubblica) March 13, 2020

L'idée vient de Chine. Fin janvier, après l'annonce de la mise en quarantaine des 56 millions de personnes à Hubei, les habitants de Wuhan s'étaient mis à chanter, chacun depuis sa fenêtre, la chanson “Allez Wuhan !”.Les Italiens, confinés depuis le 10 mars suivent donc les habitants de Wuhan. Un appel au “flashmob musical” a ainsi circulé sur les réseaux sociaux, invitant les 60 millions d’Italiens à chanter Fratelli d'Italia, l' hymne national, par depuis leur fenêtre ou leur balcon. De grands quotidiens comme le quotidien romain La Républica ou le journal turinois le Corriere dela Serra ont relayé l'appel.Du nord de l'italie au sud du pays à 18 heures, les habitants des quartiers des grandes villes comme ici à Turin se sont mis à entonner l'hymne italien, Fratelli d'Italie. Les habitants ont repris sur les reseaux sociaux, l'hymne sous le hastag "andratuttobene", "Tout ira bien !"Les Romains, comme au stade, ont sorti, eux, les foulards et les mouchoirs, chantant jusqu'à la nuit tombée !Et Naples, la rebelle n'est pas en reste ! On chante l'hymne national dans la cité du Vésuve, drapeau à la main !Les Italiens confinés ne comptent pas en rester là et entendent élargir le répertoire musical de ce "flash mob". C'est la chanson "Azzurro" qui sera entonnée ce samedi soir vers 18 heures dans tout le pays. Et dimanche 15 mars, ce sera le morceau de Rino Gaetano, Ma il cielo è Sempre piu blu ("Mais le ciel est toujours plus bleu") qui sera chanté depuis les balcons. Une chanson dont le thème est l'espérance.