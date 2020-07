Coronavirus: les vols commerciaux reprennent en Irak après quatre mois d'arrêt

Les vols commerciaux ont repris jeudi dans la plupart des aéroports en Irak, après quatre mois de fermeture en raison du nouveau coronavirus, dans un pays où l'épidémie progresse toujours mais où le déconfinement est vital pour maintenir à flot une économie à genoux.

Jeudi matin, plusieurs avions ont décollé de l'aéroport international de Bagdad vers le Liban et la Turquie, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le personnel masqué et ganté vérifiait les tests des passagers, qui doivent prouver qu'ils ne sont pas porteurs du virus pour pouvoir voyager.

Les aéroports de Bassora et Najaf, dans le sud, ont également repris leurs vols alors que ceux d'Erbil et Souleimaniyeh, dans le nord, resteront fermés jusqu'au 1er août, ont indiqué les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien.

Les autorités irakiennes, qui ont décrété un temps le couvre-feu total, ont déjà assoupli le confinement alors que le nombre de contaminations ne cesse de grimper.

Près de 100.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Irak, dont plus de 4.000 décès.

Les Irakiens sont ainsi autorisés à circuler entre 6 heures du matin et 21H30 le soir, soit plusieurs heures de plus qu'avant, quand les autorités avaient opté dans la plupart des provinces pour un confinement entre 18 heures et 5 heures du matin.

Le confinement sera entièrement levé après la fête de l'Aïd al-Adha fin juillet.

Les centres commerciaux ont également rouvert et seuls les restaurants et cafés n'ont toujours pas le droit de recevoir des clients, se limitant aux livraisons.

L'épidémie de Covid-19 est particulièrement inquiétante en Irak car le pays, deuxième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), vit la pire crise économique de son histoire récente. La chute du cours du baril ne cesse de creuser son déficit alors que le confinement a privé des millions d'Irakiens de revenus.