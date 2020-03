Coronavirus: Macron attendu mardi au centre de gestion de la crise

Emmanuel Macron se rendra mardi après-midi au centre opérationnel du ministère de la Santé qui coordonne la gestion de la crise du coronavirus, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Le chef de l'Etat "apportera son soutien et sa gratitude" au personnel du Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS), en première ligne depuis le début de la crise, a précisé la présidence.

L'Elysée avait annoncé lundi que l'agenda du président serait modifié cette semaine, avec le report de deux déplacements, pour lui permettre de "se concentrer pleinement sur la gestion de la crise" et d'"effectuer plusieurs déplacements à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires".

Emmanuel Macron devait initialement participer mardi au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif), qui a été reporté.

Le CORRUSS a "pour mission d'assurer 24H/24 et sept jours sur sept la réponse opérationnelle aux urgences sanitaires ayant un impact sur le territoire national", selon le ministère de la Santé. Son équipe est composée "de médecins, pharmaciens, ingénieurs spécialisés en santé publique et gestionnaires de crise", et elle "bénéficie de l'appui de communicants de crise, de juristes et autres experts".