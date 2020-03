Coronavirus: Macron et Philippe en première ligne

Réunion ministérielle au sommet et déclaration présidentielle: le Premier ministre et le président français remontent au front jeudi face à la progression accélérée du coronavirus, désormais reconnu comme pandémie par l'OMS.

Emmanuel Macron doit faire une déclaration télévisée jeudi soir à 20H00, à trois jours du premier tour des municipales, sa première allocution solennelle depuis le début de la crise qu'il a déjà qualifiée "d'exceptionnelle".

Dans la matinée, dès 9H00, Edouard Philippe, entouré de cinq de ses ministres dont la Santé et l'Intérieur, recevra à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d'élus.

Cette mobilisation au sommet laisse présager l'annonce d'un passage à la vitesse supérieure dans la riposte au virus qui a fait, selon le dernier bilan disponible datant de mardi soir, 33 morts parmi près de 1.800 cas confirmés, dont 86 graves.

Selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, le président va "sans doute s'employer à rassurer les Français": "Il est important d'avoir la parole du président dans une crise sanitaire inédite pour notre pays et aux conséquences économiques inédites, qui nous rappellent celles de la crise financière de 2008", a-t-elle fait valoir.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait part mercredi de sa profonde inquiétude: "Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter", a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a aussi rappelé que, dans le premier pays touché, "sur les 80.000 cas rapportés en Chine, plus de 70% ont guéri".

- le plus dur -

En France, les experts préparent déjà le terrain depuis plusieurs jours: "Le plus dur est devant nous", a ainsi prévenu mercredi matin le professeur Jean-François Delfraissy, président du comité national d'éthique.

Pour ce spécialiste des maladies infectieuses, "la question essentielle pour les semaines qui viennent (sera) le pourcentage et le nombre de formes graves" nécessitant une prise en charge notamment en réanimation.

A quatre jours du premier tour des municipales, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur le fait que du gel hydroalcoolique serait mis à disposition "à l'entrée et à la sortie" des bureaux de vote et que "les électeurs pourront apporter "leur propre stylo" pour émarger.

Certaines communes ont déjà "décidé de procéder à un grand nettoyage des bureaux de vote avant l'élection". "Nous ferons en sorte que ce soit aussi le cas après, partout où c'est nécessaire", a assuré le ministre, en visite dans une école francilienne où il a montré aux enfants comment bien se laver les mains.

Si "80 à 85 % des formes restent bénignes, il reste de nombreuses incertitudes scientifiques sur ce virus", remarque le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

L'inquiétude porte surtout sur le sort des personnes âgées, sur lesquels pèse la majorité des décès.

Le gouvernement a décidé de renforcer leur protection en interdisant toute visite aux Ehpad et dans les unités de soin longue durée.

"En les protégeant, on évite des formes graves, ce qui va être important pour que le système de santé ne soit pas trop embouteillé" a justifié le Pr Delfraissy qui relève que "la mortalité globale de 1% est nettement supérieure, autour de 12%, pour les personnes âgées de 80 ou 90 ans".

- solitude -

Mais sur Facebook, le professeur Gilles Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, se dit surtout "inquiet pour nos anciens, déjà seuls, qu’il ne faut plus ni voir ni toucher de peur de les tuer: ils mourront plus vite mais de solitude".

Les autorités ont fait appel aux volontaires de la réserve sanitaire, pour renforcer les personnels de santé, "y compris des étudiants en médecine". L'Ordre des médecins et celui des infirmiers a convié ses adhérents à la mobilisation, notamment les professionnels en retraite depuis moins de cinq ans.

Environ 1.000 tests de dépistage du coronavirus sont pratiqués chaque jour, selon le ministère de la Santé et pour augmenter les capacités, les laboratoires de ville sont autorisés à les pratiquer.

Outre la fermeture des écoles dans les régions les plus touchées pour deux semaines, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits en France jusqu'au 15 avril, en plein air comme en milieu clos.

La mesure contraint à l'annulation ou au report de nombreux événements, ou à jouer les rencontres sportives à huis clos comme le match de Ligue des champions PSG-Dortmund, disputé sans public mercredi soir et quelque 450 manifestations sportives de niveau national.