Coronavirus : mobilisation maximale aux Etats-Unis, Zidane contaminé

Le président Joe Biden va proposer vendredi une aide immédiate aux millions d'Américains qui ont faim, un des effets les plus visibles de la crise économique provoquée par le Covid-19, qui a contaminé le célèbre footballeur Zinédine Zidane.

Après un pic, la pandémie a décéléré partout cette semaine (634.200 nouveaux cas quotidiens en moyenne, soit -12%), sauf en Amérique latine.

Elle a fait au moins 2.092.736 morts et contaminé plus de 97 millions de personnes, selon un comptage de l'AFP. L'Europe et l'Amérique du Nord concentrent les deux tiers des nouvelles contaminations, une proportion en baisse sensible.

Face à ces chiffres vertigineux, à des campagnes de vaccination embryonnaires et à des variants du coronavirus plus contagieux, un retour à la normale semble lointain.

Aux Etats-Unis, Joe Biden va prendre un décret pour accroître l'aide aux millions d'Américains sans emploi qui se pressent dans les banques alimentaires.

"Près de 30 millions d'Américains souffrent de ne pas avoir assez à manger", a souligné Brian Deese, le directeur du Conseil national économique de la Maison Blanche. Selon lui, un foyer américain sur sept rencontre des difficultés à se nourrir correctement.

En trois jours, M. Biden a signé près de trente décrets, dont certains sur des obligations de quarantaine et de port du masque dans le pays le plus endeuillé de la planète, avec 410.000 morts, un bilan qui a dépassé pour les Etats-Unis celui de la Deuxième guerre mondiale.

Il a d'ailleurs promis une mobilisation digne d'un "temps de guerre" face au Covid-19, prenant ostensiblement le contrepied de son prédécesseur Donald Trump. "Notre stratégie se fonde sur la science, pas la politique, sur la vérité, pas sur le déni", a-t-il lancé.

- Allemagne: 50.000 morts -

En Europe, l'Allemagne a franchi vendredi le seuil des 50.000 morts. Nettement moins touchée par la première vague du printemps que ses voisins, elle est frappée de plein fouet par la deuxième.

La tendance est au ralentissement depuis une semaine - un signal "encourageant" pour le ministre de la Santé Jens Spahn - mais les chiffres restant élevés (859 morts ces dernières 24 heures), les autorités ont durci jusqu'à mi-février l'arsenal contre le Covid.

Un premier cas d'un variant brésilien du coronavirus a été identifié en Allemagne, chez une personne revenant du Brésil, ont fait savoir vendredi les autorités de l'Etat de Hesse (ouest).

Réunie jeudi soir en sommet virtuel consacré à la pandémie, l'Europe des 27 s'apprête également à encore serrer la vis face à une "situation sanitaire très grave".

"Nous sommes de plus en plus inquiets au sujet des différents variants" du coronavirus, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estimant que "tous les voyages non essentiels" devaient "être fortement déconseillés".

L'agence européenne chargée des épidémies a relevé à "élevé/très élevé" le risque lié aux nouveaux variants, prévoyant "une escalade rapide de la rigueur des mesures dans les semaines à venir".

Bien que le vaccin "Spoutnik V" de la Russie n'ait pas encore été autorisé dans l'UE, le gouvernement hongrois, critique à l'égard des "lenteurs" européennes, a annoncé vendredi un accord pour en acheter jusqu'à deux millions de doses.

Sous confinement général depuis déjà une semaine, le Portugal a fermé vendredi ses écoles, crèches et universités pour 15 jours.

En Espagne (plus de 55.000 morts et 2,4 millions de cas), comme redouté, les fêtes de fin d'année ont fait bondir les contaminations à des niveaux record.

L'entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, a été testé positif au Covid-19. "J'ai parlé avec l'entraîneur ce matin (vendredi) et il se sent bien", a déclaré son assistant David Bettoni, qui va le remplacer.

- Chine : confinement et dépistage -

Le variant anglais continue de se propager dans le monde, touchant désormais au moins 60 pays et territoires.

Pékin a entamé vendredi le dépistage de deux millions de ses habitants après quelques cas de Covid, dont certains du variant anglais.

A Hong Kong, les autorités ont instauré un premier confinement depuis le début de la pandémie, dans un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés.

Le Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé (plus de 214.000 morts), doit recevoir vendredi deux millions de doses du vaccin britannique AstraZeneca/Oxford fabriqué en Inde, ce qui lui permettra d'accélérer sa campagne de vaccination.

Le système de santé de ce pays est saturé et l'épidémie s'intensifie toujours, au point que Rio de Janeiro a renoncé à organiser en 2021 son célèbre carnaval.

Le Mexique, le quatrième pays le plus endeuillé (plus de 146.000 morts), a enregistré jeudi de nouveaux records quotidiens de décès (+1.803) et de nouveaux cas (22.339), selon les autorités sanitaires.

- Les JO annulés ? -

Le variant sud-africain du coronavirus se diffuse plus lentement et est présent dans 23 Etats et territoires, soit trois de plus que le 12 janvier, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui suit aussi la diffusion de deux autres variants apparus au Brésil.

Selon Unitaid, une organisation internationale hébergée par l'OMS, les pays les plus défavorisés vont dorénavant pouvoir avoir plus facilement accès à des tests antigéniques rapides, à la moitié du prix actuel.

Face à une situation hors de contrôle, la vaccination se poursuit.

Au moins 56,7 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans au moins 63 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP. L'accès aux vaccins est très inégal, 12 pays concentrant plus de 90% des injections.

Malgré ce sombre tableau, les autorités japonaises ont réaffirmé vendredi leur intention d'organiser cet été les jeux Olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier en raison de la pandémie.

