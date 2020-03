Coronavirus: Nadal et Gasol lancent un appel aux dons en Espagne

Rafael Nadal et Pau Gasol ont appelé jeudi le monde du sport espagnol à se mobiliser contre la pandémie de coronavirus et lancé un appel aux dons en faveur de la Croix Rouge dans l'espoir de récolter 11 millions d'euros.

"Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que vous, tous les Espagnols, vous n'avez jamais manqué à votre devoir envers nous, les athlètes. Nous sommes ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien et le moment est venu pour les athlètes de ne pas vous décevoir", a déclaré Nadal, N.2 mondial de tennis, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le joueur explique qu'il a eu l'idée d'appeler son ami basketteur, Pau Gasol, double champion NBA, pour lancer cette opération, dans le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus avec plus de 4.000 décès.

"Les athlètes espagnols ont toujours essayé de susciter votre fierté, d'être une référence dans le monde, aujourd'hui nous voulons y parvenir d'une manière plus transcendante, aujourd'hui nous voulons obtenir notre meilleure victoire", a déclaré Gasol, dans une autre vidéo.

La campagne menée par les deux athlètes espagnols vise à recueillir "11 millions d'euros pour aider plus de 1,34 million de personnes", explique Gasol, précisant que l'objectif est d'aider "les personnes les plus touchées par le coronavirus". "Mon don et celui de Rafa sont déjà en route et j'espère que tout le sport espagnol se joindra à cet appel", conclut le pivot espagnol.

L'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas et l'entraîneur du Séville FC Julen Lopetegui ont été parmi les premiers à relayer cet appel.