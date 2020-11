Coronavirus : où en est-on des vaccins contre le Covid-19 ?

Des Etats-Unis, en passant par l'Europe et la Russie, la course internationale au vaccin contre le Covid-19 se poursuit. Plusieurs laboratoires se livrent une concurrence féroce, même si pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19.

Un vaccin va compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer.Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS

Le Français Sanofi promet un vaccin pour juin 2021

Dans la course lancée contre le Covid-19, le groupe pharmaceutique français Sanofi est un peu en retard par rapport à ses concurrents, mais son vaccin promis dès le mois de juin 2021 aurait un gros avantage : il serait bien plus facile à stocker, selon son président. "Notre vaccin sera comme le vaccin grippe, vous pourrez le mettre dans votre réfrigérateur " a déclaré Olivier Bogillot, président de Sanofi France sur la chaîne CNews."On n'aura pas cet écueil-là, ça va être un avantage pour certains pays".

Les résultats des essais de phase 2 sur plusieurs centaines de malades devraient être rendus publics début décembre. Si ces résultats s'avèrent concluants, le laboratoire français va lancer les essais de phase 3 sur plusieurs dizaines de milliers de patients. Les résultats de la phase 3 devraient ensuite être publiés au mois de mai. Sanofi ne sait pas encore s'il faudra une ou deux doses pour que le vaccin soit efficace.

"L’objectif est d'arriver à la fin 2021 avec un milliard de doses. En 2022 on peut même augmenter la production pour aller au-delà de ce chiffre", a souligné le président de Sanofi France.

Il existe actuellement plus de trois douzaines d'autres vaccins Covid-19 en développement, dont onze ont fait l'objet d'essais de phase 3, dernière étape avant l'homologation.

Un vaccin "efficace à 90 %" pour Pfizer et BioNTech

Le 9 novembre dernier, l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech ont annoncé les derniers résultats concernant l'efficacité de leur vaccin contre le coronavirus. Selon eux, leur vaccin est efficace à 90%, après l'avoir testé sur sur plus de 40.000 personnes. Leur objectif : en fournir 300 millions de doses d'ici avril 2021.

La Russie contre-attaque avec Spoutnik V



Juste après cette annonce, la Russie a également communiqué sur son vaccin : Spoutnik V, lui aussi destiné à combattre le coronavirus aurait une efficacité de 92% selon le créateur du vaccin. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Murasko a déclaré : "L'utilisation du vaccin et les résultats des essais cliniques démontrent qu'il s'agit d'une solution efficace pour arrêter la propagation de l'infection au coronavirus, un outil de soins de santé préventif, et c'est la voie le plus fructueuse pour vaincre la pandémie."

Le Brésil suspend les essais du vaccin du Chinois Sinovac

L'autorité sanitaire du Brésil a suspendu les essais cliniques d'un vaccin expérimental chinois contre le coronavirus après "un incident grave" constaté chez un volontaire le 29 octobre, mais le laboratoire chinois s'est dit mardi confiant dans la sûreté de son produit. Aucun détail sur ce qui s'est passé n'a été communiqué.

Ce coup d'arrêt pour le vaccin CoronaVac, du laboratoire Sinovac, est survenu le jour même où le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé que son vaccin contre le coronavirus avait atteint une efficacité de 90%.

Moderna annonce un vaccin encore plus efficace

La guerre des chiffres est lancée. Une semaine après les annonces prometteuses de Pfizer quant à l'efficacité de son traitement développé avec BioNtech, Moderna contre- attaque. Cette société de biotechnologie américaine a présenté ce lundi 16 novembre des résultats qui seraient encore plus encourageants. Selon elle, son vaccin contre le Covid-19 serait efficace à 94.5% pour réduire le risque de contracter la maladie. Elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre.



Ces résultats préliminaires proviennent de son essai clinique de phase 3, comprenant plus de 30 000 personnes et réalisé aux Etats-Unis.



Selon Moderna, environ 9 à 10% des personnes vaccinées ont eu des effets secondaires après la seconde dose tels que fatigue, courbatures, ou rougeur autour du point d'injection.



C'est un moment charnière dans le développement de notre candidat-vaccin contre le Covid-19. Cette analyse intérimaire positive issue de notre essai de phase 3 nous donne les premières indications cliniques que notre vaccin peut prévenir la maladie du Covid-19, y compris la forme grave.Stéphane Bancel, PDG de Moderna

Moderna prévoit de demander une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines aux Etats-Unis, où la production a déjà commencé.

Moderna a aussi signé des contrats avec le Canada, la Suisse, le Japon, Israël et le Qatar et est en négociation avec l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Elle prévoit de produire 20 millions de doses cette année, et entre 500 millions et un milliard en 2021, grâce à des sites de production et des partenaires industriels aux Etats-Unis, en Suisse et en Espagne.