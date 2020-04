Coronavirus: pas de reprise en mai pour la Premier League, qui voudrait baisser de 30% les salaires des joueurs

La Premier League ne reprendra pas en mai mais espère obtenir des joueurs une réduction de salaire atteignant 30% de leurs revenus annuels pour faire face à la crise financière née de l'épidémie de Covid-19, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

"Les clubs de Premier League ont décidé à l'unanimité de consulter les joueurs au sujet d'un ensemble de mesures combinant une réduction et un report conditionnels des salaires pour un total représentant 30% du montant annuel", a écrit l'instance qui organise le championnat d'Angleterre.

Cette annonce, au terme d'une réunion de tous les actionnaires de Premier League, est une réponse aux critiques émises, jusque dans le gouvernement, à l'encontre des joueurs anglais qui sont parmi les derniers en Europe à ne pas avoir fait de sacrifices financiers.

Alors qu'en Espagne, en Allemagne ou en Italie les équipes ont accepté rapidement de sacrifier une partie de leurs revenus face à l'épidémie de Covid-19, qui a gelé les compétitions sur tout le continent, la Premier League faisait encore de la résistance.

Vendredi matin, un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson, avait confirmé que les déclarations jeudi du ministre de la santé, Matt Hancock, invitant les joueurs à prendre leur part de l'effort national, exprimaient bien "le point de vue du gouvernement".

Les clubs de l'élite anglaise ont par ailleurs également "admis que la Premier League ne reprendra pas début mai et que la saison 2019/2020 ne pourra redémarrer que quand ce sera possible de façon tout à fait sûre et adaptée", ajoute le communiqué.

"L'objectif commun reste de terminer tous les championnats nationaux et les matches de Coupe qui restent à jouer, pour nous permettre de maintenir l'intégrité de toutes les compétitions", précise-t-elle encore.

"Tout retour au jeu ne se fera qu'avec le soutien total du gouvernement et quand les recommandations médicales le permettront", conclut-elle.