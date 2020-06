Coronavirus: passé le plaisir des terrasses, retour aux inquiétudes sociales

Les Français poursuivaient mercredi la redécouverte d'activités interdites pendant des semaines par le virus, le gouvernement espérant que ce retour progressif à la normale puisse venir au secours d'une économie dévastée.

Les Français étaient au rendez-vous mardi à la réouverture des cafés, bars et restaurants dans les zones vertes, et seulement des terrasses dans les zones orange (Ile-de-France, Mayotte, Guyane).

"Il y avait beaucoup d'engouement, ça s'est très bien passé", malgré quelques ajustements nécessaires pour appliquer les règles sanitaires, a commenté sur France Inter la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Panier-Runacher

"Pour les commerçants, c'est une très bonne nouvelle, la consommation a envie de repartir (...), il y a de l'attente, de l'envie de la part des Français", a-t-elle insisté, même s'il faut être "prudent" tant qu'il n'y a pas de "chiffres précis".

Le gouvernement anticipe désormais une chute du PIB de 11% cette année en raison du "choc économique extrêmement brutal" provoqué par l'arrêt quasi total de l'économie. Mais "j'ai la conviction absolue que nous allons rebondir en 2021", a assuré mardi le ministre Bruno Le Maire.

La Sécurité sociale aussi encaisse le choc. Le déficit devrait atteindre en 2020 un niveau "extrêmement inquiétant" de 52,2 milliards d'euros, selon le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Avec 11 milliards de plus en six semaines.

Pour plancher sur les solutions à apporter à cette crise économique et sociale, Emmanuel Macron et Edouard Philippe réunissent à nouveau jeudi à l'Elysée les organisations syndicales et patronales.

"Dans la période" de sortie du confinement, "il s'agira de travailler à ce qui peut être fait pour préserver l'emploi et l'accompagnement des plus fragiles, notamment les jeunes entrant sur le marché du travail", a précisé la présidence.

- Minima sociaux -

"Je pense qu'il faut augmenter les minima sociaux", a plaidé Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité.

Sur le front des bonnes nouvelles, les réservations des vacances d'été montent en puissance, même si le retard accumulé pendant le confinement ne pourra être rattrapé.

La fin de la limite de déplacement à 100 km de chez soi "a permis de +booster+ les ventes sur le web avec une hausse des flux sur les quatre derniers jours de 150% pour Pierre & Vacances, et 180% pour les domaines Center Parcs", a notamment indiqué à l'AFP le groupe Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisir.

Les frontières sont en revanche toujours fermées, ce qui pose quelques problèmes avec certains voisins. A Menton, les contrôles pour entrer en France depuis l'Italie, qui, elle, a rouvert sa frontière, ont suscité l'énervement des automobilistes.

"Apparemment, la France voulait qu'ils rouvrent tous ensemble, alors ils font un caca nerveux", commente Frederic van Went, paysagiste à Roquebrune-Cap Martin (Alpes-Maritimes) dont les jardiniers italiens ont eu du mal à passer.

Le ralentissement de la diffusion du coronavirus sur le territoire doit aussi permettre à plus d'élèves de retrouver le chemin des écoles, collèges et lycées.

Mais la volonté affichée par le gouvernement d'un retour à la normale dans l’Éducation nationale se heurte à un protocole sanitaire draconien, avec un nombre limité d'élèves et parfois, dans certaines villes, un seul jour de classe par semaine.

L'épidémie a tué 28.940 personnes en France, selon le bilan publié mardi soir. Le nombre de patients en réanimation (1.253) continue de diminuer, mais le virus circule toujours.

Pour éviter la reprise de l'épidémie, le gouvernement a mis en place des tests à large échelle de toutes les personnes présentant des symptômes et des cas contacts, système assorti d'isolement pour les malades.

Pour aider à contrôler la propagation, l'application de traçage controversée StopCovid a aussi été lancée mardi soir en téléchargement volontaire sur les téléphones portables.