Coronavirus : plus de 10 millions de cas dans le monde

Au moins 10 003 942 cas d’infection, parmi lesquels 498 779 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché, ainsi qu’aux Etats-Unis. La pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces sept derniers jours sur le continent.

Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés cette dernière semaine. A titre de comparaison : il s’était écoulé trois mois entre l’annonce du premier cas en Chine et le recensement d’un million d’infections dans le monde.



Inquiétudes aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont franchi les 2,5 millions de cas samedi 27 juin. Mais les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains estiment de l’ordre de 10 fois plus le nombre d’Américains ayant été contaminés, soit plus de 20 millions de personnes, ce qui représente entre 5 et 8% de la population.

La contagion progresse dans 30 des 50 Etats américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest : la Californie, le Texas et la Floride. Malgré cette progression rapide, le Président Trump est parti jouer au golf ce week-end. Un déplacement qui n'a pas manqué de provoquer commentaires et critiques.

L’Amérique latine et les Caraïbes sont toujours la partie du monde où la maladie progresse le plus rapidement : du 21 au 27 juin, la région a enregistré 408 401 nouveaux cas. L’augmentation dans la région (2 432 558 cas dont 110 695 décès au total) est liée en grande partie à la hausse des cas au Brésil, mais aussi au Pérou , au Chili, au Mexique et en Colombie.



L'Inde passe la barre des 500 millions

L’Asie semble connaître une recrudescence du nombre de cas quotidiens de Covid-19, poussée désormais par la propagation soutenue de la maladie en Inde (528.859 cas dont 118 398 ces sept derniers jours), au Pakistan et au Bangladesh. Avec un record de quelque 18 500 cas en une journée, samedi 27 juin, le géant indien devrait passer le cap du million courant juillet, selon des épidémiologistes.

En Europe, le nombre de nouvelles contaminations recensées quotidiennement se stabilise depuis plus d’un mois à moins de 20 000 nouveaux cas déclarés chaque jour, mais l'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète d'une accélération de la contamination dans onze pays de la région.

Pour mettre au point les tests, vaccins et traitements, l'OMS a évalué à plus de 30 milliards de dollars les fonds nécessaires, à la veille d'une conférence des donateurs.A ce jour, seulement 3,4 milliards de dollars ont été promis.