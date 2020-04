Coronavirus: pour les cas mineurs, les docteurs russes en liaison vidéo

Sur l'écran, un Moscovite aux cheveux gris parle depuis son appartement. Diagnostiqué positif au coronavirus, il dit se sentir plutôt bien à une médecin qui le conseille dans le cadre d'un programme de télémédecine.

La jeune praticienne menant la consultation par liaison vidéo, Sevana Mamedova, explique à son patient qu'il devrait faire venir un docteur à la maison pour vérifier ses problèmes de respiration.

Les malades atteints du Covid-19 mais présentant des formes légères ont le droit de rester chez eux. Et depuis l'ouverture d'un nouveau centre dans la capitale russe, ils sont surveillés à distance par des docteurs qui peuvent recommander leur hospitalisation si leur état s'aggrave.

Situé dans un immense bâtiment d'école, ce centre est l'un des projets pour contrer la propagation du coronavirus lancés d'urgence par la mairie de Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie. Un autre grand projet en cours est la construction d'un hôpital pour soigner les patients atteints du Covid-19.

Dans le centre de télémédecine, des docteurs en blouse blanche sont assis dans des bureaux cloisonnés, devant des écrans et téléphones. Pour le moment, le nombre d'appels reste gérable.

"Nous sommes prêts à augmenter la capacité", assure le médecin-en-chef Andreï Tiajelnikov, alors que le nombre de nouveaux cas officiellement recensés croît rapidement en Russie, actuellement à 8.672 et 63 morts, la plupart à Moscou.

"Le centre de télémédecine a été créé spécifiquement pour les patients atteints du coronavirus et dont l'état leur permet d'être sous observation à la maison", explique ce docteur qui dirigeait une grosse clinique avant la pandémie.

Plus de 200 docteurs travaillent dans ce nouveau centre. La plupart sont des généralistes formés pour l'occasion, mais on compte aussi des pédiatres qui s'occupent des consultations pour les enfants avec l'aide de leurs parents.

- "Plus utile ici" -

"Chaque jour, il y a en davantage", explique l'une de ces pédiatres, Ioulia Iouchancheva, à propos des cas d'enfants infectés par le Covid-19, la plupart ne présentant pas de symptômes graves.

"Tout ce projet a été créé bien en amont afin que nous soyons en mesure de gérer rapidement les appels quand il y en aura beaucoup", ajoute-t-elle.

La télémédecine permet aussi aux docteurs de faire davantage de consultations qu'en cabinet. "J'ai décidé que je serai plus utile ici qu'à la clinique", avance ainsi Sevana Mamedova.

Tous les patients du centre ont d'abord été consultés par un médecin en personne.

La liaison vidéo permet ensuite aux docteurs de vérifier la couleur de peau, un indicateur du niveau d'oxygène dans le sang, même si les symptômes les plus inquiétants sont les problèmes respiratoires.

Les docteurs officient 12 heures par jour avec des pauses pour manger et se reposer. Le centre est ouvert 24 heures sur 24 avec environ 15 minutes par consultation et plus de 7.000 d'entre-elles ont été réalisées jusqu'à présent.

Selon l'une des médecins, Lioudmila Berezkina, nombre de patients utilisant le service ne présentent aucun symptôme, bien qu'ils aient été testés positifs au nouveau coronavirus. Ils doivent fournir deux tests négatifs d'affilée pour mettre un terme à leur surveillance médicale.

A l'origine, Moscou hospitalisait même les cas mineurs de Covid-19, mais les lits disponibles vont désormais en priorité aux malades dans un état plus sérieux. Et les médecins l'affirment: les patients avec des symptômes mineurs sont mieux à la maison.

"Chez soi, les murs vous soignent", lance Lioudmila Berezkina, citant un proverbe russe.