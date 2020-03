Coronavirus : quels pays ont fermé leurs frontières ?

En Cisjordanie, les séjours touristiques interdits

L’Égypte et Israël ferment leurs frontières

Renforcement des quarantaines au Japon

Avec 92 nouveaux cas de coronavirus enregistrés depuis mercredi 5 mars et deux nouveaux décès liés au Covid-19, la France est l’un des principaux foyers du nouveau coronavirus en Europe, avec l’Italie et l’Allemagne.Une situation qui a contraint le gouvernement français à mettre en place des mesures pour éviter sa propagation. Outre des indications sanitaires , le ministère des Affaires Étrangères a encouragé les citoyens français à « différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible ».Après un premier cas suspecté du nouveau coronavirus en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne a annoncé interdire pendant deux semaines les séjours touristiques en Cisjordanie.La basilique de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, sera quant à elle fermée jusqu’au 20 mars. D’autres églises et mosquées sont également appelées à ne pas accueillir de fidèles et ainsi éviter la contagion du virus.En Egypte et en Israël, même son de cloche. Le Caire a annoncé mercredi 3 mars l’interdiction du territoire égyptien à tous les ressortissants qataris. Une décision qui fait écho à l’annonce de Doha, dimanche dernier, d’imposer « une restriction d’entrée temporaire » à toutes les personnes provenant d’Egypte. Depuis le début de l’épidémie, deux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Egypte, contre huit au Qatar.L’accès au sol israélien se voit lui aussi restreint. Le ministère de l’Intérieur a annoncé que « les touristes en provenance de France, Espagne, Autriche, Allemagne et Suisse ne pourront plus entrer en Israël à partir de vendredi (ndlr 6 mars) à 8 heures du matin ». Les résidents israéliens ne sont pas concernés par cette restriction. Aujourd’hui, près de 150 000 Français vivent dans le pays.Le ministère de la Santé irakien a annoncé avoir recensé un 35ème cas de contamination, des Irakiens pour la plupart revenu d’Iran, l’un des plus importants foyers de coronavirus après la Chine. Si l’Irak n’a pour l’heure pas fermé ses frontières, elle suspend tout commerce avec l’Iran.Le gouvernement japonais, accusé de lenteur à l’arrivée du virus, a lui aussi mis en place de nouvelles mesures. A partir du 9 mars, tous les passagers en provenance de Chine et de Corée du Sud seront placés en quarantaine pendant deux semaines. « Nous leur demanderons de rester deux semaines dans des endroits désignés et de ne pas utiliser les transports en commun dans le pays », a annoncé le Premier ministre Shinzo Abe.Alors que les gouvernements tentent de se prémunir face à la propagation du coronavirus, le transport aérien lui, fait grise mine. Avec les restrictions qui ne cessent de se multiplier, les compagnies pourraient enregistrer jusqu’à 113 milliards de dollars de perte en 2020, si la propagation continue.