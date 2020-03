Coronavirus : report du 50e anniversaire de la Francophonie au Niger

Les 19 et 20 mars, la Francophonie fête ses 50 ans à Niamey, au Niger. Mais "les autorités nigériennes ont décidé, à titre préventif, de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres internationales devant se tenir dans les prochains jours à Niamey". C'est ce qu'indique dans un communiqué l'ambassade du Niger à Paris, précisant que les "célébrations du Cinquantenaire de la Francophonie" sont concernées.



Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Niger, rappelle l'ambassade qui n'a pas donné de nouvelle date pour la tenue de l'évènement.



Plusieurs activités étaient prévues pendant ces deux jours de célébration, notamment une course à pied dans les rues de la capitale nigérienne et l'inauguration d'une "Place de la Francophonie" en présence de chefs d'Etat et de gouvernement.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) présidée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo, réunit 84 États et gouvernements "ayant le français en partage", dont 26 observateurs et quatre membres associés.