Coronavirus: sept cas en Cisjordanie, état d'urgence de 30 jours décrété

Sept personnes ont contracté le nouveau coronavirus en Cisjordanie, selon les autorités palestiniennes qui ont décrété jeudi l'état d'urgence de 30 jours peu après avoir annoncé la fermeture de la basilique de la Nativité à Bethléem et interdit pendant deux semaines les séjours de touristes dans ce territoire occupé par Israël.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété jeudi soir l'état d'urgence de 30 jours face au coronavirus, selon l'agence palestinienne Wafa.

Les écoles et les établissements d'enseignement seront fermés, a indiqué à la télévision le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh qui a aussi indiqué que tous les déplacements entre les gouvernorats seraient proscrits sauf exception.

C'est dans le secteur de Bethléem, dans le sud, qu'ont été identifiés les premiers cas de l'épidémie Covid-19 en Cisjordanie.

"Des personnes contaminées ont visité la basilique", a indiqué à l'AFP Père Asbed Balian, de l'Eglise arménienne, l'une des trois qui gèrent la basilique de Nativité à Bethléem. "Elle sera fermée pendant 14 jours et du désinfectant y sera pulvérisé", a t-il ajouté.

Israël qui occupe la Cisjordanie depuis 1967 et contrôle tous les points d'entrée vers le territoire palestinien a annoncé jeudi soir, le bouclage de la ville de Bethléem "en coordination avec l'Autorité palestinienne", "suite aux cas de contaminations dans le secteur".

"Il est interdit pour les Israéliens et pour les Palestiniens d'entrer et de sortir de la ville", a fait savoir le ministère israélien de la Défense dans un communiqué.

Les sept malades, premiers cas confirmés de coronavirus dans le territoire palestinien, sont "actuellement soignés en quarantaine", a rapporté la ministre palestinienne de la Santé Mai Al-Kaila dans un communiqué.

Jeudi, le Cogat, l'organisme israélien chargé des activités civiles dans les Territoires palestiniens a indiqué "collaborer étroitement avec l'Autorité palestinienne pour endiguer la propagation du coronavirus" et avoir transféré 250 kits de dépistage à l'Autorité palestinienne.

"Les bactéries et les virus ne s’arrêtent pas à la frontière", a déclaré Dalia Basa, la coordinatrice de la santé au sein du Cogat.

"Le Cogat et le ministère de la Santé continueront de travailler pour aider les autorités palestiniennes à freiner la propagation du virus dans les territoires, à la fois dans l'intérêt d'Israël et pour des raisons humanitaires. Nous étendrons autant que possible la formation médicale du personnel palestinien, ainsi que le transfert de matériel médical au système de santé palestinien", a affirmé Mme Basa.

Écoles, universités et mosquées étaient également fermées à Bethléem jeudi, selon un correspondant de l'AFP. Le "marathon de Palestine", qui y était prévu le 27 mars, a été reporté.

C'est dans un hôtel près de cette ville palestinienne, visitée chaque année par environ trois millions de personnes, que les premiers cas de coronavirus ont été identifiés, selon le ministère de la Santé palestinien.

Des touristes grecs s'y étaient rendus fin février, et deux d'entre eux ont découvert par la suite qu'ils étaient contaminés, a affirmé Imad Shahadeh, à la tête du département de santé local, ajoutant que des cas suspects ont été identifiés parmi les employés de l'hôtel.

Avant l'annonce de l'état d'urgence de 30 jours, les autorités palestiniennes avaient "décidé d'empêcher l'entrée de touristes et d'interdire à tous les hôtels de toutes les villes de recevoir des étrangers" jusqu'au 20 mars.