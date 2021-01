Coronavirus: sept centres de vaccination massive ouvrent en Angleterre

Sept centres de vaccination massive ont ouvert lundi au Royaume-Uni, où le gouvernement compte immuniser quelque 15 millions de personnes d'ici mi-février pour enrayer la flambée des contaminations de nouveau coronavirus et commencer à lever le confinement.

Ces centres de vaccination, établis dans des centres de conférence ou des stades de sport en Angleterre, notamment à Londres et Birmingham, permettront de vacciner des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, alors que le service de santé se prépare à ses "pires semaines de la pandémie", a prévenu le médecin-chef de l'Angleterre, Chris Whitty.

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 80.000 morts, le Royaume-Uni est confronté à un nouveau variant du virus considéré comme beaucoup plus contagieux et s'est reconfiné pour la troisième fois début janvier.

Pour sortir de la crise, le gouvernement compte vacciner d'ici mi-février quelque 15 millions de personnes de plus de 70 ans ou vulnérables, les soignants et les résidents des maisons de retraite, soit un peu moins du quart de la population. Il doit publier lundi son plan d'action pour y parvenir.

Outre les sept centres de vaccination, plus de 1.000 sites de vaccination, comme des centres de médecine de ville, ont été mis en place depuis le début de la campagne le 8 décembre.

Cette dernière a déjà permis d'immuniser environ 2 millions de personnes à l'aide de deux vaccins, le Pfizer/BioNTech et l'AstraZeneca/Oxford, a souligné l'exécutif dans un communiqué. Un troisième vaccin, celui du laboratoire américain Moderna, a été approuvé et sera disponible au printemps.

Après un week-end où les parcs et les plages ont été pris d'assaut par les promeneurs, les autorités ont exhorté la population à respecter les restrictions en place.

"Les prochaines semaines seront les pires de la pandémie" pour le service de santé, a prévenu Chris Whitty sur la BBC.

"Ce que nous devons faire avant que les vaccins produisent leur effet (...), c'est de mettre les bouchées doubles", a-t-il poursuivi. "Le plus important, c'est que les gens prennent les règles actuelles très au sérieux et réduisent les contacts sociaux au minimum".

"Nous ne voulons pas aller plus loin parce que c'est un confinement assez dur, mais il faut que les gens se comportent comme s'ils avaient le virus de manière à ce que nous puissions ramener le virus sous contrôle pendant que nous vaccinons", a temporisé Nadhim Zahawi, le secrétaire d'Etat chargé de la campagne de vaccination, sur Sky News.