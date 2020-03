Coronavirus: sommet d'urgence du G20 jeudi par visioconférence

Un "sommet d'urgence" du G20, consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus, se tiendra jeudi par visioconférence sous la présidence du roi saoudien Salmane, ont annoncé la Russie et l'Arabie saoudite mardi.

"Le roi Salmane présidera la réunion pour préparer une réponse globale et coordonnée à la pandémie du Covid-19 et à ses implications humaines et économiques", a annoncé l'Arabie saoudite dans un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

Aux 20 principales puissances économiques mondiales se joindront d'autres pays affectés par le coronavirus comme l'Espagne, la Jordanie, Singapour ou la Suisse, ainsi que les dirigeants d'organisations telles que les Nations unies, la Banque mondiale, et les Organisations mondiales de la santé (OMS) et du commerce (OMC).

La tenue de ce sommet d'urgence avait été annoncée plus tôt par Moscou, précisant que le président russe Vladimir Poutine y participerait.

L'Arabie saoudite, qui occupe actuellement la présidence tournante du G20, avait appelé la semaine dernière à un "sommet virtuel" à la suite de critiques pointant la lenteur de cette entité à se saisir de la crise sanitaire mondiale.

Lundi, les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping avaient à leur tour appelé à un sommet extraordinaire du G20 sur les aspects sanitaires et économiques de la crise du coronavirus.

La maladie Covid-19 a fait au moins 18.040 morts dans le monde et contaminé plus de 400.000 personnes depuis son apparition en décembre dans le centre de la Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 18H00 GMT.