Coronavirus: trois cas confirmés en France

La France cherchait samedi à "circonscrire" une éventuelle propagation de l'infection au coronavirus après l'identification de trois cas sur des voyageurs récemment rentrés de Chine, épicentre de cette nouvelle épidémie.

Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi soir que trois cas avaient été confirmés, sur un patient hospitalisé à Bordeaux et deux autres à Paris, soulignant qu'il s'agissait des "premiers cas européens".

Les trois patients ont été hospitalisés en isolement. Tous étaient récemment rentrés de Chine et les deux patients parisiens sont des "parents proches", a indiqué le ministère de la Santé.

"Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie, très vite repérer la source" et le "circonscrire le plus vite possible", a souligné vendredi soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn en annonçant les deux premiers cas, notant que la période d'incubation était probablement "autour de 7 jours, entre 2 et 12 jours".

"Une enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas a été immédiatement mise en œuvre. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont en cours de recensement. Elles vont recevoir de la part des autorités sanitaires des consignes spécifiques pour éviter tout contact, afin de limiter la propagation du virus", a ensuite précisé le ministère.

Le premier patient, un Bordelais originaire de Chine âgé de 48 ans, est revenu le 22 janvier en France après "quelques jours" en Chine où il est notamment "passé par Wuhan", selon Mme Buzyn.

Il a été hospitalisé jeudi à Bordeaux, après s'être présenté à SOS-Médecins avec toux et fièvre. Contrairement à de premières informations il n'a pas transité par les Pays-Bas, selon le ministère.

Le parcours des deux patients hospitalisés à Paris n'était pas immédiatement connu, si ce n'est qu'ils étaient également rentrés récemment de Chine et avaient séjourné à Wuhan.

Le ministère a réitéré, notamment à l'intention des "personnes qui auraient séjourné en Chine récemment", les précautions à prendre en cas de symptômes, fièvre et toux ou difficultés respiratoires: contacter le Samu (15) en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine et ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

- Indignation et moqueries -

La concomitance avec l'épidémie hivernale de grippe peut notamment faire craindre un afflux de personnes inquiètes aux services d'urgences, déjà surchargés et en plein conflit social.

Mme Buzyn a estimé vendredi soir que si la France était le premier pays européen à avoir identifié des cas, c'était "probablement parce que nous avons mis au point le test (de dépistage) très rapidement et que nous sommes capables de les identifier".

Et la ministre a répété qu'il n'était pas possible de contrôler les "multiples voies" d'arrivée depuis la Chine ou de "fermer les frontières".

Contrairement à d'autres pays, la France n'a en effet pas mis en place de mesure de contrôle aux frontières des passagers venant de Chine, avec contrôle de température.

Une décision très critiquée samedi sur les réseaux sociaux, où la seule présence d'affiches dans les aéroports suscitait indignation ou moqueries.

L'épidémie, apparue en Chine dans la ville de Wuhan, se répand rapidement dans son pays d'origine, avec 1.300 cas de contamination dont 41 mortels recensés samedi.

Les autorités chinoises cherchent à reprendre la main notamment en restreignant les déplacements. Wuhan et pratiquement toute la province environnante du Hubei ont été ainsi coupées du monde, avec plus de 56 millions d'habitants confinés.

Plusieurs pays d'Asie ont identifié des cas, deux ont également été confirmés aux Etats-Unis.