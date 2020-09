Coronavirus : une nouvelle carte de France et des mesures plus restrictives

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, pendant sa conférence de presse à Paris, le 23 septembre 2020. (Eliot Blondet/Pool via AP)

Zone alerte

Zone alerte renforcée, comme à Paris

Zone d’alerte maximale, comme à Marseille ou en Guadeloupe

Réactions

Mon 1er adjoint a juste été informé par vos soins 10mn avant la conférence de presse alors qu'il a essayé de vous joindre cet après-midi. Information PAS concertation! pic.twitter.com/FEv505vPhZ — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) September 23, 2020

Il faut tout mettre en œuvre, dans une concertation totale, pour prévenir la recrudescence du #Covid19. Mais il est capital que les mesures soient proportionnées avec soin pour la vie sociale, le sport, la culture.

Engageons la discussion avec la @PrefPolice et les professionnels — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 23, 2020

La France est découpée en plusieurs zones d’état d’alerte, en fonction de la circulation du virus. Selon cette nouvelle définition du gouvernement, les départements classés en zone rouge le sont selon trois niveaux : la zone d'alerte, où "le virus circule nettement", la zone d'alerte renforcée, où il "circule très fortement", et la zone d'alerte maximale, où "les conséquences sont déjà lourdes sur le système sanitaire".Soixante-neuf départements sur 101 sont en zone d'alerte.Trois critères ont été pris en compte : le taux d'incidence (nouveaux cas) de la maladie dans la population, celui chez les personnes âgées (population la plus vulnérable) et la proportion des malades du Covid-19 dans les services de réanimation.69 départements sont concernés. Les rassemblements dans l’espace public seront interdits au-delà de 50 personnes à partir de ce lundi 28 septembre.Sont concernées des grandes villes comme Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, ainsi que Paris et la petite couronne.La jauge des rassemblements est abaissée à 1.000 personnes (contre 5.000 auparavant), ce qui devrait concerner le tournoi de tennis de Roland Garros, qui débute dimanche 27 septembre.Les grands événements déclarés comme des fêtes locales ou étudiantes sont interdits, tout comme les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public.Une fermeture partielle des bars est déclarée, néanmoins, l’heure de fermeture sera décidée par le préfet. Les salles de fête seront également fermées.Les villes d’Aix et Marseille, ainsi que le département de la Guadeloupe sont concernés.Les bars et restaurants ferment complètement, ainsi que tous les établissements qui reçoivent du public, sauf les lieux culturels (théâtres, musées) ayant déjà un protocole sanitaire en place.Ces mesures, les plus spectaculaires depuis la fin du confinement le 11 mai, ont suscité un mécontentement général à Marseille, où élus et habitants les considèrent comme une "punition".Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a dénoncé une décision "prise de façon unilatérale", dans laquelle il voit un "quasi-reconfinement".La maire, Michèle Rubirola, a fait part de sa "colère", écrivant sur Twitter à l'adresse de M. Véran: "Information PAS concertation!".La réaction de la maire de Paris est certes moins virulente, néanmoins Anne Hidalgo dit regretter le manque de concertation, notamment avec les professionnels visés :Selon le dernier bilan, 13.072 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. 783 malades du virus ont été nouvellement admis à l'hôpital entre mardi et mercredi, dont 130 en réanimation. 4.244 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, dont 675 en réanimation.La principale crainte est que l'afflux massif de malades submerge les hôpitaux et les services de réanimation. Selon Olivier Véran, en Île-de-France, "au rythme actuel (...), on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales de réanimation soient utilisées pour des patients Covid au 10 octobre, 60% le 25 octobre et 85% aux alentours du 11 novembre"."Il ne faut pas multiplier les dîners, éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes", a-t-il préconisé, en employant l'expression de "bulle sociale".