Coronavirus: Zlatan Ibrahimovic lance une collecte de fonds pour les hôpitaux en Italie

L'attaquant vedette de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a annoncé mercredi lancer une collecte de fonds à destination des hôpitaux en Italie, pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus.

"L'Italie m'a toujours tant donné et, en ces temps dramatiques, je veux rendre encore plus à ce pays que j'aime", a écrit sur son compte Instagram l'ex-international suédois.

"J'ai décidé, avec les personnes qui travaillent avec moi, de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas (...) Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies", a-t-il poursuivi.

Et de conclure: "Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match! Et rappelez-vous : si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !"

Mercredi à 11h00 GMT, l'Europe recensait au moins 3.421 morts, soit plus qu’en Asie (3.384) où la Chine est le berceau de la pandémie. A elle seule, l'Italie enregistrait 2.503 morts.

hdy/sg