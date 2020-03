Corononavirus en France : les mesures d'urgence d'Emmanuel Macron

Il s'agit de "la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle" selon Emmanuel Macron. La priorité pour le président français c'est de "protéger les plus vulnérables" et il demande aux personnes "de plus de 70 ans" de rester à leur domicile.



Également les écoles, les crèches et les universités seront fermées à partir de ce lundi 16 mars dans toute la France et ce "jusqu'à nouvel ordre". Emmanuel Macron appelle les Français à limiter "au strict nécessaire" leurs déplacements.



Toute la journée de jeudi, le chef de l'Élysée a préparé son allocution télévisée. Le président français a enchaîné les consultations avec les responsables de la lutte contre le virus, dont le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



De son côté, le Premier ministre a reçu les responsables politiques ce jeudi matin. Edouard Philippe entouré de cinq ministres, dont ceux de la Santé et de l'Intérieur, s'est entretenu avec les présidents de partis et de groupes parlementaires.

Pas de report des muncipales Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans la journée, il n'y aura pas de report du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. Dans la journée les élus de tout bord s'étaient montrés hostiles à un tel report.



La candidate La France Insoumise (LFI) à la mairie de Paris Danielle Simonnet avait affirmé sur Twitter : "Il serait inacceptable, incohérent que #Macron reporte les municipales là où les écoles, les commerces, le métro sont toujours ouverts ! Pas de coup de force anticonstitutionnel !".



Même tonalité chez Les Républicains (LR) "Si c'était le cas, c'est un coup d'Etat, c'est un coup de force institutionnel, c'est l'utilisation de la crise sanitaire pour éviter une débâcle électorale", a affirmé à l'AFP le président du parti de droite, Christian Jacob, à quelques heures d'une intervention très attendue du chef de l'Etat.

Des mesures économiques pour les entreprises Dans son allocution en direct depuis l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pur venir en aide aux entreprses touchées par le ralentissement économique provoqué par la pandémie de Covid-19.



Ainsi des mesures "exceptionnelles et massives" de chômage partiel vont être prises. Autre annonce de poids : le report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. Dans le même temps, le président français a demandé au gouvernement "de préparer un plan de relance national et européen".