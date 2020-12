Corse: quatre ans de prison pour détention d'arme pour le père d'un homme assassiné

Le tribunal d'Ajaccio a infligé vendredi une peine de quatre ans de prison pour détention et transport d'arme à un sexagénaire, déjà condamné 17 fois et dont le fils a été assassiné en août.

Louis Carboni, 64 ans, a également été condamné à une interdiction de port d'armes pendant 15 ans et à une amende douanière de 1.060 euros. Son avocat Antoine Vinier-Orsetti a immédiatement annoncé faire appel de cette condamnation.

M. Carboni avait été arrêté le 17 novembre par les douaniers sur la commune de Vero (Corse-du-Sud) alors qu'il était sous contrôle judiciaire, avec un pistolet 357 magnum chargé, un gilet pare-balles et un brouilleur d'ondes GSM, dans un 4X4 blindé immatriculé en Russie arborant un macaron diplomatique.

Une perquisition à son domicile a permis la saisie d'une cagoule, d'une perruque et de deux autres gilets pare-balles. Une enquête incidente a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Jugé vendredi uniquement pour détention et transport non autorisés d'arme et de munitions, M. Carboni a comparu par visioconférence depuis l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de Marseille où il est hospitalisé sous contrainte.

Souffrant de problèmes cardiaques et psychiatriques, il a reconnu les faits, précisant qu'on lui avait donné cette arme, dont il "ne voulait pas", pour pouvoir se "défendre". Il aurait, selon ses dires, "été désigné par la rumeur publique comme la prochaine victime" après la mort de son fils, Tony, assassiné en août 2020 à Ota (Corse-du-Sud).

Louis Carboni a déjà été condamné 17 fois depuis 1976 à 46 années de prison au total, notamment pour meurtre, vol, recel, port d'arme, trafic de stupéfiants ou évasion.

Son autre fils, Mickael, est en détention provisoire, soupçonné d'être impliqué dans un assassinat.

Le véhicule blindé lui a été prêté par "un ami russe qui est diplomate", a-t-il indiqué, assurant aspirer "à une retraite paisible en laissant derrière (lui) son passé pénal", réclamant une peine aménageable parce qu'il ne "supporte plus la prison" et pour être proche de sa famille "en cette période de deuil".

Sa défense a d'abord contesté les conditions de ce procès par visioconférence et demandé en vain son renvoi, avant de faire valoir que "l'homme a changé": "cet homme est fatigué, épuisé, il ne supportera plus longtemps des années de détention".

Le ministère public a lui assuré que M. Carboni "n'avait pas tiré un trait sur la délinquance", estimant qu'il y avait un "bras de fer entre la République et M. Carboni" et requérant cinq ans d'emprisonnement.