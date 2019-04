Côte d'Ivoire: Africa Radio remplace la panafricaine Africa N°1 et s'installe à Abidjan

Africa Radio qui remplace la défunte radio panafricaine Africa N°1, émet à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et célèbrera officiellement son lancement le 12 juin, a-t-on appris mardi auprès des actionnaires.

"Africa Radio s'installe à Abidjan et émet déjà en 91,1 en FM" a affirmé à l'AFP Salif Traoré, dit A'Salfo, leader du groupe ivoirien Magic System, un des actionnaires.

La nouvelle radio panafricaine qui entend s'établir dans les 17 grandes capitales d'Afrique francophones, a déjà obtenu une fréquence au Congo, avant Dakar (Sénégal), Yaoundé (Cameroun) et Ouagadougou (Burkina Faso).

"Il vaut mieux que les informations sur l'Afrique partent d'Afrique (...) c'est cela qui fait que cette aventure nous a attirés. Que les fils d'Afrique se mettent ensemble pour donner une autre coloration à ce continent qu'on a beaucoup indexé négativement", a poursuivi A'Salfo, avant de dévoiler les principaux actionnaires.

Outre le patron de Magic System, le conseil d’administration d'Africa Radio comprend l'ex-Premier ministre et homme d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, le franco-sénégalais Momar Nguer, président de la division Marketing et services du groupe français Total, Jean-Michel Severino, ex-directeur général de l'Agence française de développement (AFD), Dominique Guihot, actuel PDG d'Africa N°1 Paris et le chanteur Manu Dibango.

Jadis fleuron du Gabon, Africa N°1, créée en 1981 et touchant 20 millions d'auditeurs dans une vingtaine de pays africains, est en redressement judiciaire depuis 2011.

En 2006, la Libye - dont le leader Mouammar Kadhafi avait des velléités panafricaines - avait pris 52% de participation dans Africa N°1 avec l'ambition de diffuser ses émissions dans toute l'Afrique, sur différentes fréquences en plusieurs langues. Ces engagements n'ont jamais été tenus.

Le redressement judiciaire d'Africa N°1 au Gabon ne concerne pas la société Africa Media, en France, qui produit le programme Africa N°1 Paris et concourt au programme international d'Africa N°1.