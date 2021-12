Coupe arabe des Nations : deuxième journée cruciale en vue des quarts de finale

Deuixème rencontre décisive pour la Syrie et la Mauritanie

Quelle entrée en matière pour les Fennecs !



Le coup d’envoi de la Coupe arabe des Nations de football, édition 2021, la première sous l’égide de la Fédération internationale de football (FIFA), a été donné ce lundi 30 novembre. Quatre rencontres par jour sont programmées durant la phase de poules, à l’issue de laquelle les deux premiers de chaque groupe rejoindront les quarts de finale.Au stade Ahmad bel Ali, les Tunisiens n’ont fait qu’une bouchée des Mauritaniens (5-1) lors du match d’ouverture.Le même jour, la Qatar, hôte du tournoi, a disposé du Bahreïn (1-0), à Al Bayt, une enceinte de 60.000 places, la deuxième capacité la plus importante utilisée durant la compétition.Dans la soirée du mercredi 1décembre, la Jordanie a disposé de l’Arabie Saoudite sur la plus petite des marges pour boucler cette première journée dans les quatre groupes.Après un jour de repos général le jeudi 2 décembre, la deuxième journée, déjà décisive, reprend le lendemain.Dans le groupe B, la Tunisie et les Emirats arabes unis, respectivement opposés à la Syrie et à la Mauritanie, ont tous deux l’occasion de valider leur ticket pour la phase finale en cas de victoires.L’issue s’avère moins tranchée dans le groupe A. Derrière les Qataris et leurs trois points, les Irakiens et les Omanais ont empoché un point en se neutralisant (1-1) lundi.En cas de succès face à Bahreïn pour les premiers nommés et face au Qatar pour les seconds, l’issue de la poule se jouerait lors de l’ultime journée le lundi 6 décembre Les prochaines rencontres des équipes figurant dans les groupes C et D se dérouleront le samedi 4 décembre. A noter que les principaux prétendaux au sacre, à savoir l'Algérie, le Maroc et l'Egypte ont tous bien débuté, notamment les Fennecs et les Lions de l'Atlas, tous deux victorieux sur le même score fleuve (4-0). La finale de cette mini-répétition du Mondial 2022 se tiendra le 18 décembre, jour de la fête nationale. Elle accouchera du successeur du Maroc, vainqueur de la dernière édition en 2012, en Arabie Saoudite.