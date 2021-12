Coupe arabe des Nations : l'Algérie fait match nul contre l'Égypte et affrontera le Maroc en quarts de finale

Toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues : Le Qatar, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte avaient déjà réservé leur place dans les phases éliminatoires avant même la fin de la deuxième journée des matchs de poule.

Ils sont désormais rejoints par Oman, la Tunisie, les Émirats arabes unis et la Jordanie. L'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Palestine se disputaient la dernière place pour les quarts de finale qui est finalement revenue aux Jordaniens après leur écrasente victoire contre la Palestine (5-1).

Résultats de la journée du 7 décembre de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 ©TV5MONDE

Les dés étaient déjà jetés pour le Liban et le Soudan qui n'avaient plus aucune chance de qualification. En effet, avant cette rencontre, aucune de ces deux équipes n'avait marqué de but, il s'agissait donc de sauver l'honneur. C'est finalement le liban qui s'impose au terme d'un match à 10 contre 10 avec un but contre son camp du Soudanais Aboeshren.

Un choc sportif dans un contexte diplomatique tendu

Les quarts de finale vont commencer vendredi 10 décembre avec la Tunisie qui affrontera Oman à 16 heures puis le Qatar fera face aux Émirats arabes unis à 20 heures.

L'Égypte, après son match nul contre l'Algérie, s'est emparée de la première place grâce aux points de fair-play (ils avaient les mêmes statistiques donc c'est l'équipe avec le moins de cartons qui a pris la première place). Les Pharaons affronteront, sans leurs stars comme Mohamed Salah ou Mohamed Elneny, la Jordanie le 11 décembre à 16 heures.

L'Algérie se retrouve face au Maroc, samedi 11 décembre, à 20 heures, pour un match au sommet entre les deux rivaux dès les quarts de finale. La dernière fois qu'ils se sont affontés en quarts, c'était en 2011 et le Maroc a mis 4 buts à 0 à l'Algérie. Une véritable rivalité existe entre les deux équipes sur le terrain.

Une coupe Arabe aux enjeux particuliers

Cette année, la Coupe Arabe est organisée par la FIFA alors que d'habitude, c'est l'Union des associations arabes de football (UAFA) qui l'organise. Plusieurs stades de la future coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022 sont utilisés dans cette compétition.

Selon le média britannique The Times, la FIFA va tester la technologie du hors-jeu automatique. Ce système d'intelligence artificielle sera mis en place dans les six stades du tournoi.

La dernière édition de la Coupe Arabe date de 2012 et le vainqueur empochait 900 000 EUR. Le pays qui triomphera de cette édition 2021 remportera 4,5 millions d'EUR, le numéro 2 aura 2,7 millions et respectivement 1,8 et 1,3 millions pour les 3e et 4e.