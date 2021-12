Coupe arabe des Nations : le choc Maroc-Algérie a tenu toutes ses promesses

Ce samedi 11 décembre, le choc tant attendu entre le Maroc et l’Algérie, en quarts de finale de la Coupe arabe, a tenu toutes ses promesses. C'est aux tirs au but que les Fennecs ont fini par s'imposer, au terme d'un match plein de suspense et d'intensité. Les Algériens affronteront le Qatar, mercredi, pour une place en finale.