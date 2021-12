Coupe Arabe des Nations : le Qatar et le Maroc déjà qualifiés après leur deuxième match

Dans le groupe C de cette Coupe Arabe de la FIFA, le Maroc vient de remporter son deuxième match avec un score de 4 à 0 contre la Jordanie.



Pourtant la deuxième journée de cette coupe avait mal commencé pour les représentants africains, notamment dans le groupe B.



Alors qu’elle avait réalisé un score magistral contre la Mauritanie (5-1) lors de la première journée, la Tunisie a chuté face à la Syrie en perdant 0 à 2 ce vendredi 3 décembre, à Doha, au stade Al Bayt. Kawo a marqué dès la 4e minute, suivi par Anez à la 47e.

Les Tunisiens ont même fini leur match à 10, après l’expulsion de leur milieu de terrain, Mohamed Ali Ben Romdhane, à la fin de la première mi-temps. Les Aigles de Carthage joueront donc leur qualification lors de la dernière journée, en rencontrant les Emirats arabes unis qui ont gagné leurs deux premiers matchs.

En effet, c'est au stade Ras Abu Aboud à Doha, que les Emirats arabes unis se sont imposés de justesse face à la Mauritanie, avec un score de 1 à 0, un peu plus tôt dans la soirée de vendredi, grâce à un but d’Al Hammadi à la 93e minute. Tout reste encore à faire pour ces équipes.

Le Qatar qualifié pour les quarts de finale

Dans l'après-midi les deux matchs du groupe A ont eu lieu également. Le pays hôte de la compétition, le Qatar s’est donc qualifié pour les quarts de finale en remportant sa deuxième victoire face à Oman, là aussi dans les dernières minutes du match.



Avec un score de 2 à 1 (pénalty de Afif Akram à la 32e min et but de Al Hajri à la 74e), le Qatar se qualifie donc et pourra jouer son dernier match de poule l’esprit tranquille.



L’autre match du groupe A opposait le Bahreïn et l’Irak et s’est soldé par un match nul 0 à 0. En ce samedi 4 décembre, la deuxième journée continue avec les matchs des groupes C et D.



Dans le groupe C, la Palestine rencontrera l'Arabie saoudite à 20h. Le groupe D verra le Liban affronter l'Algérie à 14h , et le Soudan jouer contre l'Egypte, à 17h.



La troisième journée des matchs de poule aura lieu le lundi 6 et le mardi 7 décembre.