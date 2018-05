Coupe d'Allemagne: Heynckes quitte le Bayern sur une dÃ©faite en finale contre Francfort

Approximatif et peu inspiré, le Bayern Munich a échoué samedi dans sa quête du doublé en s'inclinant, contre tous les pronostics, en finale de la Coupe d'Allemagne contre Francfort (1-3), pour le dernier match de son mythique entraîneur Jupp Heynckes sur le banc.

L'homme du match a été le Croate de Francfort, Ante Rebic, qui par deux fois (11e, 82e) a pris de vitesse les défenseurs centraux bavarois Hummels et Süle pour aller battre le gardien Sven Ulreich. Lewandowski a marqué pour le Bayern (53e). Galinovic a enfoncé le clou à la 90+6e minute, alors que Ulreich était monté sur un corner de son équipe.

"Cette finale est pour Heynckes", avait affirmé avant le match le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge: "Humainement, Jupp est le plus merveilleux entraîneur qu'un club puisse souhaiter (...) Et puisqu'il faut lui dire au revoir, nous voulons le faire avec le doublé".

Les Bavarois ont-ils été paralysés par l'émotion? C'est en tous cas Niko Kovac, l'entraîneur de Francfort qui prendra place sur le banc munichois dans quelques semaines, qui est sorti en héros de cette confrontation entre deux équipes pourtant séparées par une classe d'écart.

"Je laisse à Niko une chouette équipe en parfait état physique et psychique", avait assuré Heynckes avant le match. "Etre entraîneur du Bayern est une grande chance, mais également une énorme contrainte".

Pour son dernier match, Heynckes avait aligné l'équipe type de cette fin de saison, avec Franck Ribéry, qui a signé à 35 ans une prolongation de son contrat pour la saison prochaine. Tolisso, sélectionné par Didier Deschamps dans la liste des 23 pour la Coupe du monde, est entré pour les 20 dernières minutes, un peu avant Kingsley Coman. Ni l'un ni l'autre n'ont pu être décisifs.

- Francfort n'a rien lâché -

Lorsque Lewandowski a écrasé un coup franc sur la barre à la 8e minute, juste après une ouverture lumineuse de James pour Kimmich, on a redouté un match à sens unique.

Mais les coupes, chacun le sait, se jouent autant avec les tripes qu'avec le talent. Et le Bayern, éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid après avoir offert deux buts aux Espagnols sur des erreurs individuelles, est retombé dans les mêmes travers.

C'est James cette fois, pourtant une pièce maîtresse de l'équipe, qui a cafouillé dans son propre camp sur un ballon de relance, que lui a chipé Ante Rebic. Après un une-deux avec Kevin-Prince Boateng, le Croate a pris de vitesse la défense centrale. On jouait depuis 11 minutes et Francfort menait 1-0.

Ensuite, logiquement, la partie a ressemblé à une attaque/défense, avec un Francfort recroquevillé en 5-4-1. Le Bayern s'est créé une bonne demi-douzaine de situations dangereuses, mais s'est montré trop maladroit dans le dernier geste. Seul Thomas Müller a cadré une frappe de demi-volée (33e), bien captée par le gardien Lukas Hradecky.

Les déferlantes bavaroises sur le but de Francfort ont tout de même fini par payer. Lewandowski a fait mouche (53e), servi par Kimmich lui-même lancé en profondeur par une passe millimétrée de Niklas Süle.

Mais Francfort, qui a terminé 8e du championnat et avait été battu 4-1 par Munich fin avril, n'a rien lâché. Rebic a récidivé à la 82e minute, par un but copie conforme du premier. A la dernière minute du temps additionnel, Sven Ulreich a déserté son but pour prêter main forte à ses attaquants. Galinovic en a profité pour inscrire le troisième dans le but vide.