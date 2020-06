Coupe d'Allemagne: le Bayern en finale, toujours en course pour un doublé

Le Bayern Munich est toujours en course pour le doublé en Allemagne après s'être qualifié mercredi pour la finale de la Coupe contre Francfort (2-1), dans un match où les deux équipes ont manifesté leur soutien au mouvement contre le racisme "Black lives matter".

Les Bavarois disputeront le 4 juillet leur septième finale de Coupe en dix éditions (quatre titres) depuis 2011 contre le Bayer Leverkusen, qui a logiquement éliminé mardi le petit Poucet Sarrebruck (3-0), la première équipe de quatrième division jamais arrivée à ce stade de la compétition.

Pour ce match à huis clos, protocole sanitaire anti-coronavirus oblige, les joueurs de l'Eintracht Francfort portaient un maillot avec l'inscription "#blacklivesmatter" (les vies noires comptent).

"Notre équipe et tout l'Eintracht Francfort sommes unis contre toute forme de racisme et nous voulons le montrer publiquement aujourd'hui", a expliqué le directeur du club Fredi Bobic avant le coup d'envoi.

L'équipe du Bayern, comme elle l'avait fait en championnat samedi, s'est pour sa part échauffée avec des T-shirts portant le même slogan, surligné du mot d'ordre: "Carton rouge au racisme".

Plusieurs clubs et joueurs ont déjà manifesté leur solidarité en championnat, notamment en posant un genou à terre avant les coups d'envoi, en hommage à George Floyd, le père de famille afro-américain tué par un policier fin mai à Minneapolis, aux Etats-Unis.

- 45 buts pour Lewandowski -

Souvent dominateur, le Bayern est rarement aussi intouchable que depuis la reprise de la Bundesliga en mai. Quasiment champion d'Allemagne, il vient de remporter cinq matches de championnat sur cinq en surclassant ses adversaires. Il reste au total sur 21 matches sans défaite, dont 19 victoires.

Francfort, actuel 11e du championnat, avait pourtant laissé récemment quelques mauvais souvenirs aux Bavarois: en 2018, c'est l'Eintracht qui les avait privés d'un doublé coupe-championnat, en s'imposant 3-1 en finale. Et cette saison en novembre, c'est au lendemain d'une déculottée 5-1 à Francfort que la direction du Bayern a décidé de limoger l'entraîneur Niko Kovac, pour le remplacer par Hansi Flick.

Mais le "Rekordmeister" est très bien entré dans cette demi-finale, avec quasiment l'équipe type de ce printemps, dont le duo français Benjamin Pavard-Kingsley Coman sur le flanc droit. Leur compatriote Lucas Hernandez, remplaçant en championnat, est entré à l'heure de jeu en position d'arrière gauche.

Beaucoup plus en jambes qu'en championnat, Francfort a offert une courageuse résistance, et le score n'était que de 1-0 à la pause, grâce à une belle tête plongeante d'Ivan Perisic servi en profondeur par Thomas Müller (1-0, 14e).

Mais Robert Lewandowski (8e) et Kingsley Coman (25e) avaient manqué deux buts tout faits: le Polonais a laisser filer le ballon entre ses jambes sur un centre, à deux mètres de la ligne but, et le Français, seul aux six mètres face au but vide, n'a pas cadré.

En deuxième période, le Bayern a peu à peu perdu son emprise sur le match, et n'a pas vu le coup venir: le Japonais Daichi Kamada a mystifié trois défenseurs munichois pour servir Dany da Costa, qui a devancé Hernandez pour marquer un joli but d'un puissant ballon brossé du gauche (1-1, 69e).

Il a fallu un réveil du buteur maison Robert Lewandowski (son 45e but cette saison toutes compétitions confondues avec le Bayern), pour que les tenants du titre reprennent l'avantage (2-1, 75e), grâce à l'arbitrage vidéo qui a validé le but que l'arbitre avait refusé pour hors-jeu.