Coupe d'Allemagne: une finale à chercher pour Nkunku et Kolo Muani

En l'absence des deux mastodontes du foot allemand, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, les Français Christopher Nkunku avec Leipzig et Randal Kolo Muani avec Francfort, ont une finale de Coupe d'Allemagne à chercher mardi et mercredi.

Même si les trois premiers du championnat, respectivement le Bayern Munich, Dortmund et l'Union Berlin, ont échoué en quarts de finale, la tâche pour les deux internationaux français, 13 buts chacun en championnat cette saison, ne sera pas pour autant facile, en déplacement à Fribourg pour le RB et à Stuttgart pour l'Eintracht.

Depuis sa blessure (déchirure du ligament externe du genou gauche) à la mi-novembre juste avant de prendre l'avion avec l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, Christopher Nkunku n'a joué que des bribes de matches.

La rechute observée début mars à la fin du match à Dortmund (défaite 2-1) l'a de nouveau éloignée des terrains six semaines et l'entraîneur de Leipzig Marco Rose l'a fait revenir avec parcimonie, pour ne pas refaire l'erreur d'un retour trop tôt.

Auteur du but de la victoire en championnat samedi contre Hoffenheim (1-0), "Cristo" voudra aller chercher un dernier trophée avec Leipzig, tenant du titre, alors que la presse l'annonce partant pour Chelsea en fin de saison.

Leipzig se déplace sur la pelouse de Fribourg, tombeur du Bayern au tour précédent, pour une revanche de la finale de l'an passé remportée par les Taureaux Rouges aux tirs au but.

Après huit matches consécutifs sans victoire en championnat, l'Eintracht Francfort se déplace sur la pelouse du mal classé Stuttgart, avec l'espoir de retrouver le stade olympique de Berlin le 3 juin pour la finale de la Coupe, comme en 2018 (sacre contre le Bayern).

Absent samedi en raison de douleurs aux adducteurs, Randal Kolo Muani est espéré sur la pelouse de Stuttgart, après son doublé en quarts de finale de Coupe d'Allemagne contre l'Union Berlin (2-0) il y a un mois.

"On décidera demain pour +Kolo+. Ca va mieux, mais je pensais aussi que c'était le cas avant le dernier match" en championnat contre Augsbourg (1-1), a souligné l'entraîneur de l'Eintracht Oliver Glasner.

. Programme

Mardi

(20h45) Fribourg - RB Leipzig

Mercredi

(20h45) Stuttgart - Eintracht Francfort