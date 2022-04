Coupe d'Angleterre: Chelsea prend son billet pour la finale avec réalisme

Cinq jours après avoir perdu sa couronne continentale face au Real Madrid en Ligue des champions, Chelsea s'est consolé un peu en se qualifiant avec réalisme pour la finale de la Coupe d'Angleterre, dimanche face au Crystal Palace de Patrick Vieira (2-0).

Longtemps laborieux offensivement, les hommes de Thomas Tuchel ont su se montrer patients et réalistes en marquant sur leurs deux premières vraies occasions.

Le 14 mai, ils affronteront Liverpool, vainqueur samedi de l'autre demi-finale, autrement plus passionnante, contre Manchester City (3-2), dans un remake de la finale de la Coupe de la Ligue qui avait vu les Reds s'imposer aux tirs au but.

Après être passé si près de l'exploit au Santiago Bernabeu mardi, en ayant mené 3-0, pour finalement être éliminé (1-3, 3-2), la réaction de Chelsea était attendue dans ce derby londonien.

Malgré les 120 minutes de jeu en Espagne, Thomas Tuchel n'avait opéré que trois changements dans son onze de départ par rapport à celui qui avait débuté contre le Real, laissant notamment Thiago Silva et N'Golo Kanté sur le banc.

Se méfiant de la vitesse des attaquants des Eagles, malgré leur 13e place seulement en championnat, Tuchel avait placé Reece James à un poste de stoppeur droit, décalant Cesar Azpilicueta à sa place, comme piston.

"On devait essayer de contrôler leurs contre-attaques avant même qu'elles ne soient déclenchés, en fermant les espaces. On a été très disciplinés avec le ballon, eux très disciplinés sans, ce qui n'a peut-être pas donné le match le plus excitant à voir", a admis le coach de Chelsea, Thomas Tuchel après le match.

Privé de son grand animateur au milieu de terrain, Conor Gallagher, sous contrat avec Chelsea et ne pouvant être aligné contre eux en raison d'une clause de l'accord de prêt, Palace n'était clairement pas venu pour faire le jeu, misant sur les contres.

- Chelsea finit par trouver l'ouverture -

Les Blues, qui évoluaient en jaune, ont eu les jambes lourdes en première période et le match est resté très loin des sommets atteints la veille par le Liverpool-Manchester City (3-2).

Les quelques frissons pendant la première heure sont surtout venus de coups de pieds arrêtés.

Le défenseur Cheikhou Kouyaté a ainsi vu sa reprise être joliment repoussée par Edouard Mendy sur sa droite (36e) et une tête sur corner passer de peu à côté (60e).

Préparant mieux ses offensives en faisant tourner le ballon en seconde période, Chelsea a fini par trouver l'ouverture sur un centre de Kai Havertz mal repoussé par la défense et repris victorieusement par Loftus-Cheek (1-0, 65e).

Dix minutes plus tard, servi au cordeau par Timo Werner à l'entrée de la surface, Mason Mount s'est infiltré et a trompé de près Jack Butland (2-0, 76e).

"On a essayé de les gêner et on y est arrivé en première période, mais au final ils étaient trop forts pour nous", a reconnu Vieira à la fin du match.

En toute fin de rencontre, Romelu Lukaku, entré en jeu et décidément malchanceux, a touché le poteau (90e), mais Chelsea s'est offert une chance de glaner un deuxième trophée cette saison après le Mondial des clubs Fifa cet hiver.

Face aux Reds, il faudra cependant monter d'un ou deux crans le niveau de jeu pour avoir une vraie chance et éviter de perdre une troisième finale de FA Cup d'affilée, après celle contre Arsenal (2-1) en 2020 et Leicester (1-0) l'an dernier.