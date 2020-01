Coupe d'Angleterre: exploit de l'équipe bis de Liverpool, Tottenham en berne

Liverpool a réussi l'exploit de battre son rival Everton (1-0) avec les plus jeunes joueurs de son effectif, lors du 3e tour de la Coupe d'Angleterre, dimanche. De son côté, le Tottenham de José Mourinho a été tenu en échec à Middlesbrough (1-1).

Nouvelle performance majeure de Liverpool

Avec une formation essentiellement composée de joueurs de moins de 22 ans, notamment le jeune Harvey Elliott, 16 ans, l'actuel leader de Premier League a de nouveau créé la sensation en battant son rival Everton (1-0).

Au-delà du résultat, c'est bien la manière qui a surpris, face à des Toffees qui alignaient leur équipe type. Liverpool a eu une réussite insolente en marquant sur une de ses seules occasions (tir lointain de Curtis Jones sous la barre, 71e).

Mais ce sont bien eux qui ont remporté le match psychologique et tactique, surtout en seconde période, où leurs adversaires n'ont quasiment jamais été dangereux. Liverpool n'a pas encaissé un but depuis près de neuf heures de jeu, toutes compétitions confondues. Seulement deux semaines après sa désignation, l'entraîneur d'Everton Carlo Ancelotti enregistre l'une des pires contre-performances de sa carrière.

Tottenham patine toujours

A la différence des autres cadors de Premier League, l'entraîneur de Tottenham José Mourinho a pris au sérieux son adversaire puisqu'il a aligné son équipe type à Middlesbrough (Championship).

Pas suffisant pour éviter un match nul (1-1) et un match d'appui, à White Hart Lane. Les Spurs, privés de trois joueurs cadres (Lloris, Ndombélé et Kane) ont dominé de façon stérile en première période et ont concédé un but au retour des vestiaires (Ashley Fletcher, 50e).

Ils n'ont pas tardé à égaliser (Lucas Moura, 61e) mais leur forte pression jusqu'à la fin du match n'a pas suffi. C'est la troisième contre-performance de suite contre des équipes inférieures pour Tottenham, après le match nul à Norwich (2-2) et la défaite à Southampton (1-0). Guère rassurant avant la réception de l'injouable Liverpool, samedi. Chelsea, de son côté, a assuré l'essentiel en battant Nottingham Forest (2-0) à Stamford Bridge.

Rooney inspire Derby County

En dehors des youngsters de Liverpool, la seule surprise de ce dimanche de Cup est l'élimination de Crystal Palace par Derby County (0-1), club de Championship que vient de rejoindre l'ancienne star de Manchester United, Wayne Rooney, après un séjour en Major Soccer League américaine, à DC United.

Cette rencontre a été marquée par la consultation de l'écran vidéo en bord de pelouse par l'arbitre central, Michael Oliver, qui a ensuite exclu le milieu de Crystal Palace Luka Milivojevic, après une longue interruption.

Depuis le début de la saison, les arbitres de Premier League avaient pour instruction de laisser leurs assistants VAR prendre les décisions derrière l'écran. Cette consultation en bord de pelouse est une première dans le football anglais, hors périodes d'expérimentation. A noter par ailleurs que seuls les matches disputés dans un stade de Premier League, et équipés en conséquence, ont utilisé l'assistance vidéo ce week-end.

Ce troisième tour a vu quatre clubs de l'élite être éliminés (Crystal Palace, Everton, Brighton, Aston Villa), en attendant la dernière rencontre de ce troisième tour Arsenal - Leeds, lundi (19h56 GMT/20h56 françaises), puis les matches à rejouer pour les équipes qui ne se sont pas départagées.