Coupe d'Europe: Bath-Toulouse ne sera pas rejoué

Le match de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Bath ne sera pas rejoué, comme le réclamait le club anglais, a affirmé mardi l'EPCR, organisateur des compétitions européennes de rugby.

Le club de Bath estimait en effet que sa rencontre face aux Toulousains, perdue 22-20 le 13 octobre, devait être rejouée, pointant du doigt le fait que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre alors qu'elle n'avait pas atteint les 80 minutes et qu'une touche à proximité de l'en-but toulousain aurait encore pu être effectuée.

"Certains médias ont raconté que l'arbitre de la rencontre, Andrew Brace, avait sifflé trois secondes avant la fin des 80 minutes, ce qui est incorrect", a assuré l'EPCR dans un communiqué.

"Si les graphiques télévisés indiquaient bien 79 minutes et 57 secondes, l'horloge officielle du stade était visible pour les joueurs, les différents staffs et les spectateurs, et montrait clairement que les 80 minutes étaient passées. Une fois qu'Andrew Brace a reçu confirmation, dans son oreillette, par le chronométreur officiel que le match était terminé, il a sifflé", a ajouté l'instance dirigeante.

"Le résultat de ce match de la poule 1 est donc valable", a conclu l'EPCR.