Coupe d'Europe de rugby: Bordeaux-Bègles et le Racing 92 surnagent, Clermont coule

Les démonstrations de Bordeaux-Bègles et du Racing 92, ainsi que la panne de Clermont, ont marqué la 2e journée de Coupe d'Europe, de vendredi à dimanche, plombée par quatre annulations de matches pour des raisons liées au Covid-19.

LES CHIFFRES

17: les pénalités concédées par Clermont devant le Munster, vainqueur pour la première fois au stade Michelin (39-31) en cinq matches. Les Jaunards ont empoché le bonus offensif en moins de 25 minutes puis la mécanique s'est enrayée. Ils ont dilapidé un avantage de 19 points (28-9) à force d'indiscipline, encaissant un 30-3 de la 29e minute à la fin du match. L'ouvreur irlandais JJ Hanrahan s'est régalé (24 points dont 6 pénalités et 3 transformations). Les cartons jaunes infligés à Judicaël Cancoriet et Thibaud Lanen en seconde période ont un peu plus plombé les Clermontois.

5: pour la cinquième saison d'affilée, Montpellier ne verra pas les quarts. Rapidement réduits à 14, les Héraultais ont concédé une deuxième défaite, face aux Wasps (33-14). La seule présence du MHR en quarts remonte à la saison 2012-2013, lorsqu'il s'était incliné à Clermont (36-14). Entre 2013 et 2016, le MHR a échoué deux autres fois en phase de poules avant de remporter la "petite" Coupe d'Europe, le Challenge européen.

4: le nombre de matches annulés avec pour conséquences des succès bonifiés (28-0) décidés sur tapis vert. Le Stade toulousain, Lyon et La Rochelle en ont profité pour empocher, sans effort, un deuxième succès qui les rapproche des quarts de finale. Toulon, à l'inverse, en a pâti. Estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies après un cas de coronavirus dans les rangs des Scarlets (isolé ensuite) et des cas contacts, le RCT a refusé d'affronter l'équipe galloise et récolté une défaite faute de combat. Quatre annulations, après deux journées, c'est beaucoup dans une formule reformatée où le moindre faux pas peut coûter la qualification.

LES HOMMES

Santiago Cordero. L'ailier argentin a réussi un triplé contre les Dragons de Newport (47-8). Sa vitesse, comme celle de l'ouvreur des Bleus Matthieu Jalibert, auteur d'un essai - et 5 transformations - ont fait la différence. Le joueur de l'Albiceleste avait déjà été décisif lors du premier match de l'UBB à Northampton (16-12) en inscrivant le seul essai de la partie.

Kevin Le Guen. Le talonneur, choix N.3 en début de saison, derrière Camille Chat et Teddy Baubigny, est en train de se révéler à 30 ans, pour sa deuxième saison seulement dans un club de l'élite. Préféré à Baubigny dimanche, en l'absence de Chat (biceps gauche), l'ex-joueur de Soyaux-Angoulême a inscrit son premier essai européen lors du festival face au Harlequins (49-7). Il s'était déjà illustré contre les Irlandais du Connacht avec 17 plaquages en 55 minutes.

LES DECLARATIONS

"Nous avons eu trop d'indiscipline avec deux cartons jaunes et face à un cador de la Coupe d'Europe on le paye cash. On est une grande équipe mais sur trente minutes. Il va falloir cravacher pour se qualifier." Camille Lopez, l'ouvreur de Clermont, abattu après la défaite de l'ASM.

"On a gagné, c'est bien, avec le bonus, c'est encore mieux, et plus de 28 points d'écart c'est encore mieux, et en plus on n'a pas de blessé. Donc c'est mission accomplie. Les Gallois ont été vaillants et je ne nous ai pas trouvés fameux. J'ai apprécié la réaction de la deuxième période." Christophe Urios, l'entraîneur de l'UBB, pas satisfait du visage des siens en première période.

"L'EPCR n'a pas arbitré, durant toute la semaine précédant le match, la situation sanitaire liée à cette rencontre avec les deux clubs et ne l'a fait que quelques heures avant la rencontre, nous obligeant à une décision déchirante." Extrait du communiqué de Toulon, réagissant à l'officialisation de sa défaite sur tapis vert.