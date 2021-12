Coupe d'Europe de rugby: Castres chahute le Munster

Castres, seul club de Top 14 sur les terrains de la Coupe d'Europe ce week-end, a bataillé mais a fini par rendre les armes sur le terrain du Munster (19-13), samedi pour le compte de la 2e journée.

L'essai du N.8 Kevin Kornath (77e) est arrivé trop tard mais il a l'avantage d'assurer le point de bonus défensif, précieux dans la course à la qualification.

Les Irlandais, eux, ont inscrit un essai, par le troisième ligne Jack O'Donoghue (58e), et quatre pénalités de l'ouvreur Ben Healy (8e, 29, 35e, 70e) pour se défaire d'une équipe de Castres courageuse mais limitée.

Car le CO, avec une équipe largement remaniée, où manquaient tout de même Mathieu Babillot, Quentin Walcker, Florent Vanverberghe, Baptiste Delaporte, a causé des soucis à son adversaire. Sans jamais véritablement l'inquiéter.

Le Munster, dans son style direct caractéristique, a su se montrer efficace à défaut d'être brillant, sanctionnant l'indiscipline tarnaise (13 pénalités concédées) du pied de Healy.

Les Irlandais n'ont plus perdu dans leur antre de Thomond Park lors de leur quinze derniers matches en phase de poules de la Champions Cup.

Une semaine après avoir titillé les Harlequins (20-18), champions d'Angleterre en titre, le CO a montré qu'il n'était pas loin. Mais cela reste insuffisant: battus à l'expérience, les hommes de Pierre-Henry Broncan se sont compliqués la tâche dans la course aux huitièmes de finale... si la Coupe d'Europe se poursuit sous cette forme.

La veille, les organisateurs ont en effet annulé les matches de Montpellier et du Racing 92 avant de reporter cinq autres rencontres de la Coupe d'Europe en raison de la pandémie et des nouvelles restrictions entre la France et le Royaume-Uni.

Les matches de La Rochelle à Bath, de Clermont à Sale ou de Bordeaux-Bègles face aux Scarlets (Llanelli) seront donc disputés à une date ultérieure. Tout comme la réception des Anglais de Bristol et des Wasps par le Stade français et de Toulouse respectivement.

Castres a pu se rendre à Limerick pour jouer son match, la République d'Irlande ne faisant pas partie du Royaume-Uni.