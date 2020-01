Coupe d'Europe de rugby: Clermont valide son billet pour les quarts

Coup double pour Clermont: l'ASM a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe en battant l'Ulster (29-13), samedi, et pris la tête de la poule 3 avec avec trois points d'avance sur les Irlandais.

Les Clermontois, bousculés en première période mais solides en seconde, sont donc assurés de terminer, au pire, parmi les trois meilleurs deuxièmes. Ils iront chercher un quart à domicile la semaine prochaine, lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules, sur le terrain des Harlequins, qui n'ont plus rien à jouer.

Et, pour Alivereti Raka, la semaine s'est mieux terminée qu'elle n'avait commencé. Non retenu dans le groupe de 42 joueurs par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des six nations, l'ailier fidjien a libéré son équipe grâce à un essai marqué en coin après la mi-temps et transformé par Parra (16-10, 49e).

Avec cette cinquième réalisation, Raka a permis à l'ASM de mener au score pour la première fois du match et de garder l'avantage jusqu'au bout de ce match âpre. Car, jusqu'à cet essai, les 19.004 spectateurs du stade Michelin (record d'affluence battu) ont assisté à un véritable combat.

Sous pression d'entrée, les Clermontois ont concédé un essai, son cinquième cette saison, par le demi de mêlée John Cooney, très en forme depuis le début de la saison, dès la 8e minute.

- L'ASM héroïque en seconde période -

Par la suite, les Jaunards ont continué à subir. Bien présents dans le jeu debout et dans les rucks, les Nord-Irlandais ont continué à aller en pénaltouche plutôt que de prendre les points au pied.

Mais, à 15 contre 14 après l'exclusion temporaire de Morgan Parra (23e), les Ulstermen n'ont pas su concrétiser ces munitions précieuses à cinq mètres de l'en-but clermontois.

En infériorité numérique, l'ASM n'a pas encaissé de points et une pénalité de Parra (40e), de retour au jeu, a rapproché les Jaune et Bleu à un point de l'Ulster à la pause (9-10).

Avec Sébastien Vahaamahina saignant et devenu flanker après la sortie de Fritz Lee, l'ASM a recadré les choses et été récompensée par ce premier essai de Raka.

En seconde période, les Auvergnats ont été héroïques en défense et les buteurs, Parra (19-13, 68e) puis Laidlaw (22-13, 72e) ont ensuite porté Clermont à neuf points d'avance.

C'est l'Ecossais qui a validé la victoire, privant du même coup l'Ulster du bonus défensif avant que George Moala n'inscrive lui aussi son cinquième essai dans la compétition à trois minutes de la fin (29-13, 77e). Juste ce qu'il fallait pour aller en quarts.