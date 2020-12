Coupe d'Europe de rugby: défaite 28-0 pour Toulon après son forfait face aux Scarlets

Toulon subit une défaite 28-0 sur tapis vert après son refus d'affronter en Coupe d'Europe l'équipe galloise des Scarlets, touchée par un cas de contamination au Covid-19, a annoncé samedi l'organisateur de la compétition dans un communiqué.

"Le RC Toulon s'était vu offrir la possibilité de jouer le match (prévu vendredi) à une date ultérieure pendant le week-end de la 2e journée. Cependant, cette proposition n'a pas été acceptée (...) Les Scarlets ont été considérés vainqueurs et se sont vu attribuer cinq points de classement avec un score de 28-0", écrit l'EPCR, qui chapeaute la compétition, dans le communiqué.

Il n'y a "aucune chance" pour que Toulon joue dimanche, a affirmé plus tôt le président de Toulon Bernard Lemaître, qui s'attendait à cette décision sur tapis vert. Le dirigeant a expliqué que la proposition de l'organisateur "ne pouvait pas être retenue".

"Après la douzaine de cas contacts dans l'équipe de Bath suite au (dernier) match des Scarlets (samedi 12 décembre sur le terrain du club anglais, NDLR), l'EPCR avait le devoir de prendre les choses en mains dès le lundi pour prendre les mesures nécessaires et éteindre les craintes naturelles du RCT. C'est une imprévoyance (...) dont nous sommes victimes", a expliqué Bernard Lemaître.

Le joueur des Scarlets positif au coronavirus avait été en contact rapproché avec douze joueurs de Bath et de ce fait, l'EPCR avait décidé d'annuler le match de Coupe d'Europe prévu samedi entre la Rochelle et le club anglais et d'accorder une victoire (28-0) sur tapis vert aux Rochelais. Mais le match Scarlets-Toulon, programmé vendredi, avait lui été maintenu.

Vendredi, le directeur général de l'EPCR Vincent Gaillard avait dit "déplore(r) fortement la décision du Racing Club de Toulon de ne pas jouer un match qui nous semblait jouable sur un plan sanitaire".

De son côté, l'équipe des Scarlets avait exprimé sa "déception" après le report de la rencontre. "Le joueur testé positif et un petit nombre de cas contacts identifiés ont été placés à l'isolement selon les recommandations de santé publique", avait écrit l'équipe galloise dans un communiqué.

En Challenge européen, second échelon continental, Agen s'est vu accorder une victoire (28-0) avec cinq points après l'annulation de son duel face à Trévise, touché par plusieurs cas d'infection au coronavirus, a par ailleurs indiqué l'EPCR dans le communiqué.