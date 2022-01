Coupe d'Europe de rugby: La Rochelle s'amuse, le rugby français s'insurge

La Rochelle, vainqueur serein de Glasgow, a permis à Clermont, dominé dans le même temps par l'Ulster, de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe, samedi, au soir de la 4e journée marquée par trois annulations de matches, dont celui de Toulouse, tenant du titre, qui fait rugir le rugby français.

. Toulouse ne décolère pas

Tenant du titre, Toulouse n'a pas vraiment son destin en main: son match de dimanche face à Cardiff, a priori à sa portée, devait permettre au club le plus titré de la compétition de valider son billet pour les huitièmes.

Patatras! La rencontre a été annulée après que les Rouge et Noir ont annoncé une vingtaine de cas positifs, dont le capitaine du XV de France Antoine Dupont. Les Toulousains ont beau assurer pouvoir aligner une équipe compétitive, l'EPCR donne match gagné aux Gallois. La Coupe d'Europe est "faussée et décrédibilisée", fulmine le président de la LNR René Bouscatel dans un entretien à l'AFP.

"C'est une décision inique", selon Bouscatel, pour qui "l'EPCR (...) décide d'annuler un match en ne respectant pas son règlement. Ce qui décrédibilise ceux qui ont pris cette décision mais également l'organisateur et la compétition en elle-même".

La veille, le président de Toulouse Didier Lacroix s'est insurgé, parlant d'"injustice" et d'"irrespect". La LNR envisage même des poursuites judiciaires contre l'instance organisatrice.

Deux autres rencontres, celle de Bordeaux-Bègles à Leicester puis celle du Racing 92 face à Northampton, ont également été annulées, offrant un succès 28-0 aux Tigers et aux Ciel et Blanc.

. Clermont trop court mais...

Jamais Clermont ne s'est imposé en Ulster. Les coéquipiers de Morgan Parra, auteur de 12 points au pied, ne sont pas passés loin, chutant de justesse (34-31) en Irlande.

À la faveur d'une seconde période maîtrisée, les Auvergnats ont quasiment fait oublier les cinq essais encaissés avec trois essais entre la 70e et la 77e minute. Les Jaunards, partis de trop loin et dominés pendant plus d'une heure, ont dû attendre les autres résultats de la journée pour voir s'ils terminent dans les huit premiers de leur poule, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Ils peuvent remercier les Rochelais, tombeurs des Warriors (38-30).

. La Rochelle fait le travail

Déjà assuré d'un billet pour la phase finale, La Rochelle a validé sa place dans le top 4 de sa poule en dominant Glagow (38-30).

Trop indisciplinés, sanctionnés de deux cartons jaunes (Alldritt 69e, Leyds 74e), les Maritimes ont assuré, portés par les frères Boudehent, Paul et Pierre, auteur d'un essai chacun. En confirmant leur montée en puissance, après un début de saison compliqué, ils ont validé leur point de bonus qui leur octroie à coup sûr une place dans les trois premiers: ils recevront leur huitième retour, voire même un potentiel quart. Mieux, ils qualifient donc Clermont et offre une infime chance à Montpellier, en déplacement en Angleterre.

La 4e journée se termine dimanche, sans le Racing 92, déjà qualifié, qui a eu match gagné 28-0 sur tapis vert en raison de cas positifs à Northampton. Le Stade français et Montpellier, eux, chercheront l'exploit respectivement face aux Irlandais du Connacht et les Anglais d'Exeter.