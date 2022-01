Coupe d'Europe de rugby: le Racing 92 et La Rochelle OK, Toulouse KO

Tenant du titre, le Stade toulousain s'est compliqué la tâche en trébuchant sur le terrain des Wasps, samedi, lors de la 3e journée de la Coupe d'Europe de rugby, au contraire du Racing 92, qualifié pour les huitièmes après avoir dominé les Ospreys.

. Toulouse se saborde

Quand Jacob Umaga, neveu de la légende All Black de Toulon Tana Umaga, a pris un carton rouge pour un plaquage illicite à la 33e minute, les Wasps (30-22) étaient devant. Plus pour longtemps, semblait-il, tant les Toulousains semblaient bien partis pour remonter.

Mais les Anglais ont tenu bon pendant 50 minutes face au champion de France et d'Europe en titre. Les absences d'Antoine Dupont, blessé à un genou, de Julien Marchand ou Rory Arnold n'expliquent pas tout. Pas plus que le manque de rythme affiché par les Toulousains, qui n'ont joué que deux matches lors des six dernières semaines. "On est un peu tombés dans le panneau. On a commis beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fautes", a regretté le manager Ugo Mola. Désormais, les Rouge et Noir doivent se venger sur Cardiff pour s'assurer d'une place en phase finale.

. Ça roule pour le Racing

Deux victoires sur le terrain, une troisième sur tapis vert. Avec quatorze points au bout de trois journées, le Racing 92 est le premier club français qualifié.

Mais les Ciel et Blanc ne comptent pas s'arrêter là: "Quand il y a un point à prendre, il peut être essentiel. Ce n'est pas un détail", pestait d'ailleurs le manager Laurent Travers, qui déplorait le point de bonus lâché en route contre les Ospreys. Car le Racing 92, ambitieux, vise un huitième de finale retour à domicile. "Il nous reste un match de poule, face à Northampton, et il va falloir le remporter. Il faudra faire ce qu'il faut pour être dans le haut du tableau."

. La Rochelle tout en maîtrise

Solide et réaliste, le Stade rochelais a passé cinq essais à Bath (39-21) pour s'offrir une deuxième victoire européenne. Avec onze points en trois matches, la qualification est à portée de main pour les Maritimes.

Dans le brouillard, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont démarré fort et ont livré un match quasiment plein, en dehors d'un trou d'air en seconde période. Mais à 20-0 à la pause et même 39-0 juste avant l'heure de jeu, l'affaire était entendue.

Vendredi, Castres a longtemps tenu tête à l'ogre irlandais du Munster avant de craquer en fin de rencontre (16-13) et d'hypothéquer lourdement ses chances de qualification. Avec trois points en trois matches, le CO doit désormais s'imposer sur le terrain des Harlequins, champions d'Angleterre en titre.

La 3e journée se termine dimanche avec le choc entre Montpellier et le Leinster. Ensuite, l'UBB défiera les Scarlets avant que Clermont ne reçoive Sale.