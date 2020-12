Coupe d'Europe de rugby : Toulon sanctionné pour son forfait face aux Scarlets

Le couperet est tombé pour Toulon: son refus d'affronter en Coupe d'Europe les Scarlets, touché par un cas de Covid-19, lui a coûté samedi une défaite sur tapis vert, qui risque de compromettre ses chances d'accession aux quarts de finale.

Avec désormais quatre matches annulés, la reine des coupes continentales, reformatée pour s'adapter au contexte sanitaire, a du plomb de l'aile et ce, dès la deuxième journée.

Les duels La Rochelle-Bath, Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon n'ont pas pu se dérouler non plus, pour des raisons liées au coronavirus, avec pour conséquences des succès sur tapis vert pour les trois club français.

Du côté du RCT, la campagne continentale avait débuté de belle manière samedi dernier, avec un succès devant les Anglais de Sale (26-14). Mais une semaine plus tard, le club varois subit une défaite sans jouer (28-0) qui risque de peser lourd dans cette nouvelle formule de la compétition où le moindre faux pas peut s'avérer fatal.

Toulon avait fait le déplacement au pays de Galles avant, finalement, de décider de déclarer forfait vendredi, estimant que les "conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour maintenir le match."

L'European Professional Club Rugby (EPCR), qui chapeaute les compétitions européennes, avait d'abord reporté la rencontre, en proposant au RCT de la décaler à dimanche. "Cependant, cette proposition n'a pas été acceptée", a souligné l'organisateur dans un communiqué.

De ce fait, "les Scarlets ont été considérés vainqueurs et se sont vu attribuer cinq points de classement avec un score de 28-0", a indiqué l'EPCR.

Il n'y a "aucune chance" pour que Toulon joue dimanche, avait affirmé plus tôt dans la journée le président de Toulon Bernard Lemaître, qui s'attendait à cette décision sur tapis vert. Le dirigeant a expliqué que la proposition de l'organisateur "ne pouvait pas être retenue".

"Après la douzaine de cas contacts dans l'équipe de Bath suite au (dernier) match des Scarlets (samedi 12 décembre sur le terrain du club anglais, NDLR), l'EPCR avait le devoir de prendre les choses en mains dès le lundi pour prendre les mesures nécessaires et éteindre les craintes naturelles du RCT. C'est une imprévoyance (...) dont nous sommes victimes", a expliqué Bernard Lemaître.

Le joueur des Scarlets positif au coronavirus avait été en contact rapproché avec douze joueurs de Bath et de ce fait, l'EPCR avait décidé d'annuler le match de Coupe d'Europe prévu samedi entre la Rochelle et le club anglais et d'accorder une victoire (28-0) aux Rochelais. Mais le match Scarlets-Toulon, programmé vendredi, avait lui été maintenu.

- Clermont reçoit le Munster -

Vendredi, le directeur général de l'EPCR Vincent Gaillard avait dit "déplore(r) fortement la décision du Racing Club de Toulon de ne pas jouer un match qui nous semblait jouable sur un plan sanitaire".

De son côté, l'équipe des Scarlets avait exprimé sa "déception" après le report de la rencontre. "Le joueur testé positif et un petit nombre de cas contacts identifiés ont été placés à l'isolement selon les recommandations de santé publique", avait écrit l'équipe galloise dans un communiqué.

Si cette deuxième journée n'a pas souri à Toulon, les clubs de la Rochelle, Toulouse et Lyon ont eux réalisé une bonne opération sans jouer.

Plusieurs cas positifs avaient été détectés au sein des joueurs et des membres de l'encadrement d'Exeter, tenant du titre, l'empêchant ainsi d'affronter le Stade toulousain.

Le club anglais avait battu Glasgow lors de son dernier match. Le club écossais, dont plusieurs joueurs cadres sont "indisponibles" après le déplacement à Exeter, n'était "plus en mesure d'aligner une équipe d'un niveau suffisant" contre Lyon, avait expliqué l'EPCR.

La Rochelle est classé troisième de la poule A (9 points). Toulouse et Lyon figurent eux en tête de la poule B (10) où ils peuvent être rejoints par Clermont, qui reçoit le Munster samedi (18h30).

Dans le groupe A, Bordeaux-Bègles reçoit lui, à 21h00, l'équipe galloise des Dragons.