Coupe d'Europe de rugby: un sprint avec bousculade

Un format court, exigeant, inéquitable aussi, qui interdit le moindre faux pas: la Coupe d'Europe version Covid-19 démarre vendredi dans une configuration inédite avec tout au bout, la perspective d'une finale à Marseille le 22 mai.

. La formule: des croisements inégaux

Qu'y a-t-il de commun entre le Racing 92, au programme relativement abordable (Connacht et Harlequins) et celui, presque cauchemardesque, de Clermont (Bristol et le Munster) ou Toulouse (Exeter et l'Ulster)? Réponse: les trois clubs figurent dans la même poule et se disputeront entre eux un billet pour les quarts de finale, mais pas face aux mêmes adversaires...

Ainsi en a décidé l'organisateur de la compétition, l'EPCR (European Professional Club Rugby), afin de libérer une semaine - la phase de poules passe de six à quatre semaines, mais les huitièmes prennent un format aller-retour - et de tenir compte de l'interruption de la saison précédente qui avait notamment laissé sur le carreau Toulouse, hors des clous pour la qualification (7e).

Sans les Saracens, vainqueurs de trois des cinq dernières éditions mais relégués en Angleterre pour avoir contourné le règlement du plafond salarial, le plateau passe donc provisoirement de 20 à 24 équipes avec un programme différencié pour chacun en fonction de son classement précédent en championnat. En deux confrontations aller-retour, l'objectif est de terminer dans les quatre premiers d'une poule de douze pour accéder aux quarts.

. La qualification: chasse au bonus

La marge de manœuvre est infime. Pour passer, "j'ai bien peur que ce soit trois victoires avec quelques bonus supplémentaires", estime l'entraîneur de Toulouse Ugo Mola, qui a fait ses calculs. "Avec quinze points, tu es qualifié. Sans doute qu'une poule se jouera à douze ou treize points. Une défaite et tu n'es plus maître de ton destin et pour tout maîtriser, il faut donc faire quatre sur quatre."

Loin de se lamenter, Mola estime la formule "idéale" car elle revient à installer d'entrée le principe d'élimination directe. "Cette double confrontation aller-retour nous ramène à des matches de phase finale quasiment directe avec un seizième et un huitième de finale aller-retour."

Un point de vue partagé par le manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios, "excité" par cette parenthèse européenne. "Dans notre championnat qui est très long, dans une saison qui est particulière avec ce Covid, on a la possibilité d'avoir un format extrêmement court, qui est un sprint", explique le technicien de l'UBB qui lancera ce format inédit vendredi avec un déplacement à Northampton.

. Le plateau: embouteillage dans la poule B

Dans cette saison si particulière, bien malin celui qui devinera l'identité du successeur d'Exeter. Car le club anglais vient de redémarrer le Championnat d'Angleterre moins de deux mois après son premier sacre européen face au Racing (31-27), suivi du doublé en Premiership. Soit quatre compétitions au sein du même automne, ce à quoi il faut rajouter, dans un calendrier rendu encore plus dingue par les reports, le Tournoi des six nations et la Coupe d'automne des nations pour ses internationaux anglais (Henry Slade, Jonny Hill, Luke Cowan-Dickie)...

Les Chiefs, vainqueurs bonifiés de leurs trois premiers matches de championnat, tiennent bien cette cadence infernale. Mais une confrontation explosive les attend le 20 décembre à Toulouse, dont la jeune génération (Romain Ntamack, Antoine Dupont, Julien Marchand) vient d'obtenir ses premiers résultats probants avec le XV de France.

Pour Toulouse, ce sera une revanche de la demi-finale perdue dans le Devon. Elle aura lieu après un autre règlement de comptes vendredi à Belfast, où sa génération 2017, en fin de cycle, avait été balayée en quarts (41-16) par l'Ulster, surclassé à son tour par les Occitans (36-8) au même stade cette année.

Qui survivra à cette poule B, où trois cadors français (Toulouse, Racing, Clermont), deux favoris anglais (Exeter, Bristol) et deux historiques irlandais (Munster et Ulster) vont batailler pour 4 places? Au moins trois d'entre eux resteront à quai, sachant que le reste du groupe est ardu (Glasgow, Harlequins, Gloucester, Lyon, Connacht). Le plateau semble moins relevé dans la poule A où les Français - Toulon, La Rochelle, UBB - semblent en mesure de se frayer un chemin derrière le Leinster.