Coupe d'Europe: "On prend des essais trop facilement", déplore Mola

Le manager du Stade Toulousain Ugo Mola a déploré jeudi les carences de sa défense depuis le début de la saison et espère qu'elle sera plus hermétique samedi (14h00) contre les Irlandais du Connacht, en Coupe d'Europe de rugby.

"On prend cette saison trop d'essais facilement, notamment sur des faits de jeu que l'on ne maitrise pas et sur lesquels on devrait être plus efficaces", a expliqué le technicien toulousain qui a pris l'exemple des essais concédés en ouverture de l'épreuve continentale vendredi à Gloucester: d'abord un "contre de 90 m" puis un second "de 80 m" avec "zéro ruck et zéro mêlée spontanée".

Dans cette rencontre, Toulouse d'abord mal embarqué et mené (20-9) a réussi, sous l'impulsion des remplaçants, à inverser le cours des événements et à s'imposer (25-20).

Pour le technicien, la faiblesse actuelle du Stade Toulousain provient du "mode de fonctionnement particulier de l'équipe qui implique beaucoup de joueurs" et qui parfois "ne marche pas" comme il "a pu marcher" par le passé.

Pour Mola, il n'est toutefois pas question de changer. "Il faut croire en ce mode de fonctionnement", a-t-il insisté, préconisant simplement quelques ajustements, sans en préciser la nature.

Et de remarquer: "L'homogénéité dont tu as besoin, on en a fait preuve en deuxième mi-temps, avec une solidarité défensive et une volonté de tenir le ballon".

Lors de la deuxième journée de la poule 5 de la Coupe d'Europe, la venue du Connacht, vainqueur de Montpellier (23-20), va déjà permettre à Mola de continuer à élargir son groupe.

Ainsi, le 2e ligne australien Rory Arnold, successeur de son jumeau, Richie, (joker coupe du Monde), qui a quitté Toulouse le 9 novembre, devrait être sur la feuille de match. Le néo-zélandais Pita Akhi, blessé au genou pourrait, lui, réintégrer le groupe.

Ce ne sera en revanche pas le cas d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée international est toujours écarté des terrains en raison de ses douleurs dorsales et aucune date de retour sur les terrains n'a été fournie.

Quant au sud-africain Cheslin Kolbe, il est en période de récupération, conformément à la réglementation et Mola attend de savoir quand il pourra le refaire jouer.

Enfin, l'ouvreur Zack Holmes est forfait. Le club ne veut pas prendre de risque avec son australien, sorti à la 40e minute contre Gloucester, même si "aucune commotion n'a été avérée", dixit Mola.