Coupe d'Europe: Ronan O'Gara (La Rochelle) évoque sa "grande rivalité" avec le Leinster

Le choc contre le Leinster, samedi à Marseille en finale de la Coupe d'Europe, ne laisse pas insensible le manager irlandais de La Rochelle Ronan O'Gara, originaire du Munster et déterminé à briller face à son ancien rival.

"Évidemment, cette finale aurait été différente si ça avait été le Munster, mais en même temps c'est un gros concurrent, a commenté O'Gara lundi en conférence de presse. Le Leinster est une équipe contre qui j'ai beaucoup joué de matches comme joueur (avec le Munster de 1997 à 2013, ndlr), que je respecte beaucoup, qui est super forte en ce moment".

"Si tu passes toute ta vie à Cork (province du Munster, ndlr), tu aimes bien gagner contre eux et c'est l'inverse pour eux. C'est normal, il y a une grande rivalité entre le Munster et le Leinster. C'est un peu comme Paris et Marseille dans le foot, une vraie rivalité. Mais c'est du passé tout ça, aujourd'hui je suis entraîneur du Stade Rochelais avec une grande opportunité de gagner cette finale et ça, c'est très cool", a-t-il poursuivi.

"Quand Ronan joue contre les équipes irlandaises, ça lui rajoute des difficultés en plus mais aussi de l'excitation, a déclaré pour sa part le troisième ligne sud-africain Wiaan Liebenberg. Il cherche les failles contre ces équipes. Il comprend très bien leur mentalité, leur façon de jouer, il est toujours en train de chercher les opportunités, comment on peut les attaquer et il adore ça. Je pense qu'il adore ces grands moments et il vit pour ces moments-là".

Pour préparer au mieux cette finale face au Leinster, impressionnant en demi-finale contre Toulouse (40-17), O'Gara s'est également appuyé sur la vidéo de la victoire des Maritimes face aux coéquipiers de Jonny Sexton (32-23), la saison dernière en Coupe d'Europe.

"Bien sûr on a regardé quelques images de (cette) demi-finale de l'an dernier mais c'était il y a douze mois, a rappelé le technicien irlandais. Ils ont beaucoup progressé dans leur jeu et nous aussi. En même temps, ça va nous donner beaucoup de confiance mais je préfère qu'on mette la concentration sur notre jeu, et régler les choses".

Samedi au stade Vélodrome, "c'est à nous d'imposer notre jeu et après il sera important d'occuper et jouer dans les vraies zones. Quand ils arrivent dans nos 22 mètres, c'est une équipe difficile à arrêter, ils sont super forts dans leur structure donc avant ça, il va falloir bien contrôler le ballon", a-t-il prévenu.