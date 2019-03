Coupe d'Europe: Toulouse avec Ntamack au centre contre le Racing

Romain Ntamack, qui vient de terminer le Tournoi des six nations à l'ouverture avec le XV de France, retrouvera le centre avec Toulouse, associé à Sofiane Guitoune, dimanche contre le Racing 92 en quarts de finale de Coupe d'Europe.

Les entraîneurs Ugo Mola et Régis Sonnes ont donc décidé de revenir à l'équipe-type d'avant la fenêtre internationale, à une exception majeure: le trois-quarts sud-africain Cheslin Kolbe, déplacé de l'aile à à l'arrière en l'absence pendant le Tournoi des internationaux français Maxime Médard, Yoann Huget et Thomas Ramos, conserve le N.15, avec Huget et Médard titulaires aux ailes.

Ramos, qui peut également couvrir l'ouverture, démarrera donc sur le banc, tout comme le centre Pita Ahki, qui fait les frais du retour de Ntamack, et le demi de mêlée Sébastien Bézy.

Ce dernier devrait suppléer en cours de match Antoine Dupont, associé à la charnière à l'Australien Zack Holmes.

Devant, le jeune (22 ans) talonneur Peato Mauvaka, titulaire lors des deux dernières rencontres de Top 14, est logiquement reconduit en l'absence de Julien Marchand et Leonardo Ghiraldini, blessés. Il aura pour suppléant l'encore plus jeune (20 ans) Guillaume Marchand, petit frère de Julien.

En deuxième ligne, l'Ecossais Richie Gray sera associé à l'Australien Richie Arnold en l'absence du Samoan Iosefa Tekori, touché par le décès de sa mère et qui n'a pas pu se préparer correctement.

Le XV de départ: Kolbe - Huget, Guitoune, Ntamack, Médard - (o) Z. Holmes, (m) A. Dupont - F. Cros, Kaino (cap.), Elstadt - R. Gray, R. Arnold - Faumuina, Mauvaka, Baille

Remplaçants: G. Marchand, Castets, Van Dyk, S. Tolofua, Faasalele, S. Bézy, Ramos, Ahki